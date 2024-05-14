匯市套利交易再度轉熱 這回聚焦G10貨幣

隨著各國央行貨幣政策立場日漸擴大，匯市交易員正看到龐大的匯率波動與套利交易機會，快速布局，尤其轉向美元、紐元等十大經濟體（G10）貨幣。

美國聯準會（Fed）的降息預期一再延後，日本銀行（央行）正在支撐經濟與日圓匯率之間抉擇，英國央行官員立場分歧，瑞典和瑞士央行則已經在寬鬆貨幣政策。

Allspring全球投資和GAM投資的基金經理人表示，正把重心轉向所謂的G10貨幣，並遠離多國都已在降息的新興市場。Allspring經理人Lauren van Biljon指出，各國貨幣政策日漸分歧，經濟成長、通膨、貿易預期表現背離，正促成匯市場的意外變動，他已提高歐元和瑞典克朗的空頭部位，減碼印度盧比和印尼盾。

GAM系統公司系統性投資專家主管Guglielmo Mazzola認為，從央行利率政策預期與實際執行之間的差異，能合理預期匯市波動將加劇。他說，GAM的量化驅動基金已提高對G10貨幣的曝險。

摩根大通外匯策略共同主管Meera Chandan表示，G10貨幣今年將持續表現突出，她偏好借入瑞郎、瑞典克朗和澳元，借出美元。

Ninety One的Iain Cunningham更集中押注，提高美元淨多頭部位占投資組合的比率至45%，遠高於今年初的5%。他正在關注歐元重貶的前景，若歐洲央行（ECB）降息速度快於Fed，歐元可能跌至與美元平價。

G10貨幣之所以具吸引力，部分是因為市場相信這些貨幣正蓄勢待發，尤其是面臨央行可能調整政策和美國、英國及歐盟大選等雙重衝擊，而且美元走強也正為套利交易創造龐大利潤，評估借入低收益貨幣、投入高收益貨幣報酬率的G10套利交易指數1月來已上漲5.8%，有望締造14年來最佳半年表現。相較下，追蹤八個新興市場的套利交易指數同期表現則持平。

同時，最令人意外的可能是，今年來七大工業國集團（G7）貨幣的波動率指數一直高於新興市場貨幣的波動率指數，為2017年以來首次持續存在。個別貨幣也類似。日圓、瑞典克朗和瑞郎兌美元今年來已貶值逾7%，與土耳其里拉同期的8%貶幅相當，但里拉的貶幅在新興市場貨幣為數一數二大。

資金流動數據也顯示，投資人正從新興市場轉向G10貨幣交易。道富環球投資管理公司的資料指出，交易員4月買入美元和紐西蘭元，並從墨西哥披索、巴西雷亞爾和印度盧比撤出現金。

不過，一些基金經理人並未撤出新興市場，而是擴大交易範圍。CIBC資產管理公司繼續押注印度盧比，同時準備因應瑞郎、加幣和歐元的疲軟態勢。