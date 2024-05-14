快訊

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

驚！高鐵大媽借手機「躲一旁打電話」 偷做1件事讓她嚇壞：這樣還安全嗎

揭露武漢疫情真相遭判罪4年：公民記者張展刑滿出獄，但目前仍「消失」中

繼續搶OpenAI市場！Anthropic將在歐洲推Claude聊天機器人

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
Anthropic正迅速成為市場上最火熱的AI業者之一。路透
Anthropic正迅速成為市場上最火熱的AI業者之一。路透

背後有Google母公司字母（Alphabet）與亞馬遜支持人工智慧（AI）新創公司Anthropic表示，14日會在歐洲推出生成式AI聊天機器人Claude，將透過網路與iPhone應用程式（App），供一般個人和企業使用。

雖然Claude聊天機器人已在一些國家免費提供網路服務，但這是首次在歐盟國家以及挪威、瑞士和冰島等少數非歐盟國家，透過網絡和iPhone釋出。

Claude助理的付費版「Claude Pro」用戶將能使用Anthropic的所有模型，包括最先進的Claude 3 Opus。歐洲的企業客戶也可以使用「Claude Team」付費計畫，不含加值稅的每月訂閱費用為28歐元（30.21美元）。

OpenAI前主管艾莫迪兄妹等人創立的Anthropic，正迅速成為市場上最火熱的AI業者之一，3月的估值達到184億美元，其Claude是OpenAI ChatGPT的直接競爭對手。

OpenAI 歐盟 網路

延伸閱讀

OpenAI新模型GPT-4o有語音助理 能唱歌還可打斷它說話

OpenAI推新模式GPT-4o 類人速度逼真對話反應超快

奧特曼讓核能公司上市 為AI成長提供動力

數位部力推可信任 AI Meta、OpenAI 初步同意送 AI 評測

相關新聞

繼續搶OpenAI市場！Anthropic將在歐洲推Claude聊天機器人

背後有Google母公司字母（Alphabet）與亞馬遜支持人工智慧（AI）新創公司Anthropic表示，14日會在歐...

瑞銀CEO安思傑擔心 通膨恐引發系統性風險

瑞士銀行集團（UBS）執行長安思傑（Sergio Ermotti）13日表示，全球經濟仍大致維持穩定，但他持續擔心通膨的...

華爾街經濟學家示警：經濟衰退恐引爆美國債務危機

在美國國會準備討論是否要延長美國前總統川普2017年實施的減稅措施之際， 兩位華爾街經濟學家日漸關注美國財政處境，齊聲示...

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

在美國總統拜登準備對中國大陸商品祭出新一波關稅之祭，美國黃豆貿易組織正推動政府對從中國進口、已經烹飪過的食用油品（俗稱地...

東京威力科創社長談半導體：需要制定戰略，避免依賴國家的支援

半導體支撐著數位社會，被稱為「21世紀的石油」。在世界各國競相推進尖端產品國產化的背景下，日本能否恢復半導體產業的國際競爭力？日本半導體製造設備大型企業Tokyo Electron的社長河合利樹表示，企業不能完全依賴國家的支援，提高自身盈利能力和持續展開保增長投資是最重要的。

應對美元升值 亞洲各國開打「貨幣保衛戰」

針對美元升值導致的本國貨幣貶值，亞洲各國加強了防禦姿態。除了被猜測進行外匯干預的日本外，印度尼西亞也已經實施干預。越南通過暗示外匯干預來牽制市場。其原因是，亞洲各國都在大量進口食品，如果放任自身貨幣貶值，就會導致物價加劇上漲，可能對國民生活帶來影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。