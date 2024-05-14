繼續搶OpenAI市場！Anthropic將在歐洲推Claude聊天機器人
背後有Google母公司字母（Alphabet）與亞馬遜支持人工智慧（AI）新創公司Anthropic表示，14日會在歐洲推出生成式AI聊天機器人Claude，將透過網路與iPhone應用程式（App），供一般個人和企業使用。
雖然Claude聊天機器人已在一些國家免費提供網路服務，但這是首次在歐盟國家以及挪威、瑞士和冰島等少數非歐盟國家，透過網絡和iPhone釋出。
Claude助理的付費版「Claude Pro」用戶將能使用Anthropic的所有模型，包括最先進的Claude 3 Opus。歐洲的企業客戶也可以使用「Claude Team」付費計畫，不含加值稅的每月訂閱費用為28歐元（30.21美元）。
由OpenAI前主管艾莫迪兄妹等人創立的Anthropic，正迅速成為市場上最火熱的AI業者之一，3月的估值達到184億美元，其Claude是OpenAI ChatGPT的直接競爭對手。
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