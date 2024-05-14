瑞銀CEO安思傑擔心 通膨恐引發系統性風險

瑞士銀行集團（UBS）執行長安思傑（Sergio Ermotti）13日表示，全球經濟仍大致維持穩定，但他持續擔心通膨的長期影響。

安思傑在路透於蘇黎世舉辦的一場活動上，被問到他目前的主要憂慮時表示，政府舉債和消費者交易的貸款再融資成本升高，依然是他關注前景（包括系統性風險）的壓力來源，若通膨未來幾年仍居高不下，可能造成負面的經濟與社會後果，「通膨正大幅侵蝕中產階級的購買力」。

他也說，持續在整併瑞信業務的瑞銀，持續為各種經濟環境做好準備，而他打算待在瑞銀至少到2026年底或2027年初，屆時瑞銀預料將完成整合瑞信，雖然他已幫助評估潛在的執行長接班人選，但接班議題還不是瑞銀的優先要務。

他希望瑞銀下任執行長能從內部拔擢，且任何優秀的領導人都必須以身作則，「透過威權領導，你沒辦法走很遠」，「如果自己沒做好，就很難要求下屬去做」。瑞銀正與50國的70個監管機構合作，作為整併瑞信的一環。

安思傑拒絕併論這樁合併案對瑞銀和瑞信的員工人數影響，但在被問到可能裁員數千人時，並未糾正提問人，他重申瑞銀撙節130億美元成本的目標，瑞銀也希望留住瑞信的人才。

瑞銀在整併雙方的科技系統時，瑞銀正在採用瑞信約3,000種應用程式中的300種左右，在統整雙方平台時，也試圖降低客戶風險。