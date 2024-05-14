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華爾街經濟學家示警：經濟衰退恐引爆美國債務危機

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
兩位華爾街經濟學家齊聲示警，若美國經濟陷入衰退，可能引爆一場債務危機。路透
兩位華爾街經濟學家齊聲示警，若美國經濟陷入衰退，可能引爆一場債務危機。路透

美國國會準備討論是否要延長美國前總統川普2017年實施的減稅措施之際， 兩位華爾街經濟學家日漸關注美國財政處境，齊聲示警若美國經濟陷入衰退，可能引爆一場債務危機

國會預算辦公室（CBO）估算，美國聯邦政府債務占國內生產毛額（GDP）比率將在2034年達到創紀錄的116%，超越二戰時期，並且將在2054年時觸及172%。

Apollo全球管理公司首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）與摩根大通首席經濟學家費洛利（Michael Feroli），在美國企業研究所（AEI）主辦的美國財政處境座談會上警告，若美國經濟再陷入一場經濟衰退，可能推升赤字與債務到高於預測的水準，從而觸發美國債務危機，震波將擴及全球金融市場。

費洛利表示，大型銀行業者資產負債表吸納美國公債的能力有限，部分原因是金融海嘯後的規範，使美國公債市場的根基在衰退導致發債量意外暴增時，搖晃不已，「有人擔心，在衰退期間，不只是美國公債要擴大發行，也沒有能夠中介這些發債量的基礎設施」，可能重演以英國2022年9月提出減稅計畫、致使英國公債市場陷入動盪的情況。

史洛克則認為，美國公債買主改變，退休金基金和保險業者受到高利率吸引而大買美國公債，取代中國大陸等外國買家，是潛在憂慮，「我們正從對殖利率不敏感的買主，轉變到對殖利率敏感的買家」，若聯準會（Fed）在衰退時降息，美國公債的需求可能快速滑落，「如果你有日漸升高的債務水準，又有相當龐大的赤字」，「那麼你在震撼發生的脆弱性就會高於往常」。

債務危機 經濟衰退 美國

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