快訊

NBA／唐西奇關鍵罰球失手 雷霆末節逆轉獨行俠扳平系列賽

驚！高鐵大媽借手機「躲一旁打電話」 偷做1件事讓她嚇壞：這樣還安全嗎

揭露武漢疫情真相遭判罪4年：公民記者張展刑滿出獄，但目前仍「消失」中

高盛：美元料將走強更久 新興市場重新思考利率政策

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
高盛（Goldman Sachs）分析美元前景，認為會維持強勢更久時間。路透
高盛（Goldman Sachs）分析美元前景，認為會維持強勢更久時間。路透

高盛全球貨幣、利率和新興市場策略研究主管特瓦迪（Kamakshya Trivedi）表示，強勢美元威脅到新興市場，促使一些比較脆弱國家重新考慮利率政策，以捍衛本國貨幣。然而已開發經濟體，如歐洲央行、英國央行，預期仍會以提振境內經濟為優先，選擇降息。美元強勢因而將維持更久。

市場現在迫切希望看到周三的美國通膨報告，以期獲得美國聯準會（Fed）可能何時開始降息的線索。交易員目前預期11月前將會降息。今年一開始時，市場還曾預期Fed今年會有多達六次降息，現在情勢丕變。聯準會延後寬鬆貨幣，支撐了美元，卻給其他央行帶來壓力，其他央行必須權衡，究竟是透過降息來提振本國經濟，還是採取緊縮來捍衛本國貨幣。

特瓦迪表示，周三的通膨報告「將會決定美元和許多貨幣兌美元的走勢。我們的基線預期是，未來幾個月，我們將看到歐洲央行和英國央行比聯準會更早降息，幅度可能更大，這應該會使美元在更長時間保持強勢水準」，他說，「美元的強勢只會被非常緩慢地削弱」。

特瓦迪說，今年早些時候美元的強勢與經濟強健成長有關，如今則是與鷹派政策或高通膨更相關。各種狀況交雜，成為新興市場全新挑戰。

他在電話訪談中提到，「如果我們真看到更惡性或更險惡的美元走強，你就會看到世界上最脆弱的地區更加脆弱」，「更多對強勢美元敏感度很高的新興市場，國內政策制度非常快速受到影響」。

特瓦迪舉例，印尼、南韓和中國等國家可能面臨更大壓力，同感衝擊的國家很多。像是上周，墨西哥和巴西的利率決策，墨西哥維持利率不變，巴西把原因降息的速度放慢，只將基準利率下調25個基點（1碼）。

特瓦迪說：「這兩個國家可以說是以採取了更為鷹派的步驟，來回應全球宏觀經濟環境和市場背景。其實國內的情況並不需要這麼鷹。」

新興市場 貨幣

延伸閱讀

美債殖利率回落 投資級與非投資級債券基金單周迎來資金淨流入

全球主要市場股票基金 單周迎來資金淨流入

美元指數走低 市場觀望美國通膨數據 日圓仍走貶

聯準會副主席支持利率不變 直到通膨見實質降溫

相關新聞

繼續搶OpenAI市場！Anthropic將在歐洲推Claude聊天機器人

背後有Google母公司字母（Alphabet）與亞馬遜支持人工智慧（AI）新創公司Anthropic表示，14日會在歐...

瑞銀CEO安思傑擔心 通膨恐引發系統性風險

瑞士銀行集團（UBS）執行長安思傑（Sergio Ermotti）13日表示，全球經濟仍大致維持穩定，但他持續擔心通膨的...

華爾街經濟學家示警：經濟衰退恐引爆美國債務危機

在美國國會準備討論是否要延長美國前總統川普2017年實施的減稅措施之際， 兩位華爾街經濟學家日漸關注美國財政處境，齊聲示...

不滿中國「地溝油」大量湧入美國 業者呼籲提高關稅

在美國總統拜登準備對中國大陸商品祭出新一波關稅之祭，美國黃豆貿易組織正推動政府對從中國進口、已經烹飪過的食用油品（俗稱地...

東京威力科創社長談半導體：需要制定戰略，避免依賴國家的支援

半導體支撐著數位社會，被稱為「21世紀的石油」。在世界各國競相推進尖端產品國產化的背景下，日本能否恢復半導體產業的國際競爭力？日本半導體製造設備大型企業Tokyo Electron的社長河合利樹表示，企業不能完全依賴國家的支援，提高自身盈利能力和持續展開保增長投資是最重要的。

應對美元升值 亞洲各國開打「貨幣保衛戰」

針對美元升值導致的本國貨幣貶值，亞洲各國加強了防禦姿態。除了被猜測進行外匯干預的日本外，印度尼西亞也已經實施干預。越南通過暗示外匯干預來牽制市場。其原因是，亞洲各國都在大量進口食品，如果放任自身貨幣貶值，就會導致物價加劇上漲，可能對國民生活帶來影響。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。