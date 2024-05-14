高盛：美元料將走強更久 新興市場重新思考利率政策

高盛全球貨幣、利率和新興市場策略研究主管特瓦迪（Kamakshya Trivedi）表示，強勢美元威脅到新興市場，促使一些比較脆弱國家重新考慮利率政策，以捍衛本國貨幣。然而已開發經濟體，如歐洲央行、英國央行，預期仍會以提振境內經濟為優先，選擇降息。美元強勢因而將維持更久。

市場現在迫切希望看到周三的美國通膨報告，以期獲得美國聯準會（Fed）可能何時開始降息的線索。交易員目前預期11月前將會降息。今年一開始時，市場還曾預期Fed今年會有多達六次降息，現在情勢丕變。聯準會延後寬鬆貨幣，支撐了美元，卻給其他央行帶來壓力，其他央行必須權衡，究竟是透過降息來提振本國經濟，還是採取緊縮來捍衛本國貨幣。

特瓦迪表示，周三的通膨報告「將會決定美元和許多貨幣兌美元的走勢。我們的基線預期是，未來幾個月，我們將看到歐洲央行和英國央行比聯準會更早降息，幅度可能更大，這應該會使美元在更長時間保持強勢水準」，他說，「美元的強勢只會被非常緩慢地削弱」。

特瓦迪說，今年早些時候美元的強勢與經濟強健成長有關，如今則是與鷹派政策或高通膨更相關。各種狀況交雜，成為新興市場全新挑戰。

他在電話訪談中提到，「如果我們真看到更惡性或更險惡的美元走強，你就會看到世界上最脆弱的地區更加脆弱」，「更多對強勢美元敏感度很高的新興市場，國內政策制度非常快速受到影響」。

特瓦迪舉例，印尼、南韓和中國等國家可能面臨更大壓力，同感衝擊的國家很多。像是上周，墨西哥和巴西的利率決策，墨西哥維持利率不變，巴西把原因降息的速度放慢，只將基準利率下調25個基點（1碼）。

特瓦迪說：「這兩個國家可以說是以採取了更為鷹派的步驟，來回應全球宏觀經濟環境和市場背景。其實國內的情況並不需要這麼鷹。」