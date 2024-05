迷因股捲土重來？GameStop飆漲讓放空者慘賠10億美元

遊戲零售商GameStop周一股價飆漲74%,讓做空的投資人損失近10億美元,也帶動其他「迷因股」大漲,2021年交易「遊戲化」似有捲土重來之勢。

GameStop周一股價飆漲,是由本名為 Keith Gill的網紅 Roaring Kitty所引發。此人2021年曾帶動當沖客大軍追捧這檔遊戲股,一時轟動華爾街。他這次在X平台上發了一張圖片,圖中一個玩家從椅子前傾,似乎表示他在認真玩遊戲,這是 Roaring Kitty 2021年來在X平台上頭一次發文。

pic.twitter.com/YgjVqtgcNS — Roaring Kitty (@TheRoaringKitty) 2024年5月13日

S3主管Ihor Dusaniwsky說:「在今天交易之前,這檔股票已有100/100的軋空評分,可料到會出現空頭回補。」

FactSet數據顯示,目前GameStop的空頭部位仍占流動在外股票24%以上。

據S3統計,若包括周一的損失,GameStop僅僅5月就讓放空者損失12.4億美元。

Dusaniwsky說:「與軋空相關的回補帶動GME進一步走高,但GME股價在30美元以上將成為另一個有力的做空價位,預料會有新的放空投資人加入。」GameStop周一收在30.45美元。

投資顧問 Long-Short Consulting 公司主任也是愛丁堡大學榮譽教授 James Clunie 接受MarketWatch訪問說:「看來是市場遊戲化的例子,「考量到 Roaring Kitty有本事串連交易者,跟進玩它一票不能說是不理性的交易。只是我很好奇,目前參與之中者有多少人在上一波還是賠了。」

股票社群平台Stocktwits周一在X平台發文說:「僅僅今天,迷因股增加超過60億美元的市值...」。

Just today, meme stocks added over $6 BILLION in market cap...

1. $GME Gamestop +78.86%

2. $AMC AMC +55.6%

3. $SAVE Spirit Airlines +13.8%

4. $RIVN Rivian +10.26%

5. $RDDT Rivian +8.04%

6. $LCID Lucid Motors +6.77%

7. $NIO Nio +6.61% pic.twitter.com/9HxhNP4K5F— Stocktwits (@Stocktwits) May 13, 2024

另一個迷因股寵兒AMC娛樂控股公司飆漲 78%,赫茲全球控股公司(Hertz Global)上漲12%,Plug Power上漲13%。