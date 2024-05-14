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各奔東西！比爾蓋茲前妻梅琳達宣布：退出共同創辦慈善基金會

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
微軟創辦人比爾蓋茲前妻梅琳達宣布，將辭去兩人共同創立的基金會聯席主席職務。路透
微軟創辦人比爾蓋茲前妻梅琳達宣布，將辭去兩人共同創立的基金會聯席主席職務。路透

全球最有影響力的慈善家之一梅琳達．蓋茲（Melinda French Gates）將辭去她與前夫、微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates）共同創立的基金會聯席主席職務。

華爾街日報報導，梅琳達表示，她的慈善事業正在進入下一個篇章，作為與蓋茲達成協議的一部分，她將獲得125億美元用於代表婦女和女孩的工作。

她將在6月7日辭去在比爾及梅琳達．蓋茲基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）聯席主席的職務。

基金會執行長蘇茲曼（Mark Suzman）表示，基金會將更名為蓋茲基金會，比爾蓋茲將擔任唯一主席。

對此，比爾蓋茲也發文回應，感謝梅琳達多年來的重要貢獻，雖然對她的離開感到遺憾，但相信她對未來的慈善事業仍會帶來巨大影響。

比爾蓋茲和梅琳達在2000年成立該基金會，有多達2000多名員工，截至去年底，捐贈額達750億美元（約新台幣2.4兆元），應對全球貧窮及疾病問題，成為當前全球最具影響力的慈善信託之一。

台幣 比爾蓋茲 華爾街日報

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