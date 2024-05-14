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路透：美台4月悄悄在西太平洋舉行聯合軍演

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳美國和台灣海軍4月悄悄在西太平洋舉行「未公開」聯合軍演。路透
傳美國和台灣海軍4月悄悄在西太平洋舉行「未公開」聯合軍演。路透

路透引述4名知情人士的話報導，美國和台灣海軍4月悄悄在西太平洋舉行聯合軍演，但官方並未對外宣布，顯示美台在中國軍事威脅不斷上升之際加強合作。

報導指出，隨著中國幾乎天天入侵台灣防空識別區以及共軍持續在台灣周邊軍演，美國和台灣一直在擴大軍事合作。

由於中國的反對，美國與台灣的軍事接觸包括訪問和訓練等始終保持低調，且往往未獲官方證實。消息人士稱，這場演習4月在西太平洋舉行，但並未公開。

一名消息人士稱，這場演習涉及「多項軍事資產」。另一名消息人士稱，此為非正式存在的演習，又可稱為「意外的海上相遇」，並指出雙方有一種默契，稱演習只是巧合的結果。

消息人士稱，「這就好像我在這家餐廳吃飯，而你也恰好在這。那看來我只是和某人同桌。」

消息人士還表示，雙方大約共計6艘海軍潛艦，包括護衛艦、補給和支援艦，參與這場為期數天的演習，目標為演練通訊、加油和補給等「基本」行動。

台灣海軍在給路透的聲明中表示，為了處理海上意外情況並盡量減少彼此的「干擾」，台灣海軍「按照美國推行的《海上意外相遇規則》配合行事」。

海軍 演習 美國

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