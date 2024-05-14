經濟差、就業機會少 「如畫仙境」國家的公民出走人數創新高

當經濟低迷導致就業機會減少，人民只好往海外找出路，總人口約512萬、風景如畫的紐西蘭正面臨此一艱難處境，公民外流人數創下新高紀錄。

紐西蘭統計局周二在首都威靈頓公布，在截至3月底的一年，大約有78,200名公民離開這個國家，比截至2月底的74,900人還要多。經回國公民數調整後，淨離境首次突破5萬人大關，達到創紀錄的5.25萬人。

高利率水準衝擊消費者支出和商業信心，根據新近調查，企業招聘意願正在下滑。面對日益緊縮的勞動市場，紐西蘭人正轉向薪資更具吸引力的澳洲和其他海外市場，例如澳洲衛生和警務部門提供豐厚薪酬和就業方案吸引紐西蘭籍員工。

離境人數激增之際，仍有外國移民流入，但淨移民人數在截至去年10月的一年裡達到最高峰逾139,000人後，目前正在放緩。最新報告顯示，淨移民人數連五個月下降，在截至3月底的一年裡降到111,145人。

人口增加促使澳洲央行警告，對房屋和租屋的額外需求可能加劇通膨，政府將這種情況標示為「不利於永續發展」，因其對教育和醫療服務等基礎設施形成壓力。