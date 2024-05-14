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IMF總裁：AI如海嘯 未來兩年衝擊全球4成工作

中央社／ 蘇黎世13日綜合外電報導
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。 歐新社
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。 歐新社

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天說，人工智慧（AI）將「如海嘯」衝擊全球勞動市場。

路透社報導，喬治艾娃在瑞士蘇黎世（Zurich）一場活動上表示，AI很可能在未來兩年衝擊先進經濟體6成工作及世界各地4成工作。

喬治艾娃說：「我們幾乎沒有時間讓民眾和企業為此做好準備。」這場活動是與蘇黎世大學（Universityof Zurich）有關的瑞士國際問題研究所（Swiss Instituteof International Studies）主辦。

喬治艾娃還說：「如果我們好好因應，生產力可能會大增，但也可能導致錯誤資訊，當然還有我們社會更多不平等。」

喬治艾娃以2020年全球疫情以及俄羅斯和烏克蘭戰爭為例，表示世界經濟近年來變得更易受衝擊。

喬治艾娃表示，雖然她預期會有更多動盪，尤其是因為氣候危機，不過還是會很有韌性。

喬治艾娃說：「我們未處於全球衰退。去年大家擔心多數經濟體會陷入衰退，但此事並未發生。先前強力衝擊我們的通貨膨脹目前走緩，幾乎各地都是如此。」

她發言時一度被抗議群眾打斷，要求對氣候變遷採取行動，以及處理開發中世界的債務問題。

瑞士國家銀行（SNB）總裁尤丹（Thomas Jordan）也出席活動表示，瑞士對抗通膨情況現已大有進展。

瑞士

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