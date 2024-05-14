蘋果Vision Pro傳將在美國以外市場開賣 推測這個時間點

彭博資訊報導，蘋果（Apple）的混合實境頭戴裝置Vision Pro，準備開始在美國以外市場銷售，蘋果想測試這個在美國售價3,499美元的新產品，能不能吸引到更廣大的消費者。

彭博引述知情人士指出，蘋果已從海外專賣店召集數百名員工飛往加州總部庫比蒂諾，在上周進行四天培訓，教導他們如何向顧客介紹、示範Vision Pro的各種功能。蘋果計劃在6月10至14日舉行全球開發者大會（WWDC）之後，在美國以外市場開賣Vision Pro。

據了解，集合在總部培訓的人員來自德國、法國、澳洲、日本、韓國、新加坡和中國大陸，這些國家應該就將是Vision Pro的首波海外上市國家。

彭博和路透向蘋果查證，蘋果均未置評。

Vision Pro去年6月發表，今年2月2日在美國開賣。在蘋果最受歡迎的產品iPhone銷售放緩之際，蘋果大手筆押注的Vision Pro希望可在國際市場幫助吸引顧客。

分析師說，Vision Pro售價不菲，在美國上市之初雖受到熱捧，目前銷售與興趣減弱，需求已在放緩。

蘋果今年第1季的財報中，並沒有特別說明Vision Pro的銷售狀況，不過，儘管Vision Pro在當季的2月2日已開始銷售，Vision Pro所屬的穿戴裝置、家用和配件這個事業部門第1季的銷售減少了10%。

Vision Pro把市場開展到國外，或能有所突破，日本與中國大陸的消費者對虛擬實境的科技一向有較高興趣，不過價格太高這一點，可能還是一大障礙。

預料下個月蘋果推出第二版的visionOS作業系統之後，可再刺激一波Vision Pro銷售。蘋果有在考慮提供較低價的機種，但成本難以壓低下來。根據彭博先前報導，蘋果2026年以來，應該都不會推Vision Pro的接續機種。

今年3月，中國大陸中央電視台財經頻道引述蘋果執行長庫克的話，提到Vision Pro將於今年登陸中國大陸市場，而且蘋果將繼續加大在中國大陸的研發投入。