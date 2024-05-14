蓋茲伉儷基金不再稱伉儷 前妻帶走125億美元另做公益

比爾．蓋茲前妻梅琳達周一宣布辭去蓋茲伉儷基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）共同董事長，繼兩人三年前離婚後，完全切割她24年前和前夫共同創立公益基金會和前夫的一切關係。

梅琳達在X平台發文說，經過「慎重的思考和反思」後，她決定辭去共同董事長，6月7日將是最後一天。

梅琳達也提到，依照離婚協議，她辭職後，會將從前夫那裡拿到額外125億美元，用於支持她自己的公益事業。近年來，她一直關注於扶助受困的婦女和家庭。蓋茲伉儷基金會目前資金高達595億美元。

她寫道：「這是美國和全球婦女和少女的關鍵時刻，那些為保護和促進平等而奮鬥的人急需支持。」她表示，近期將透露更多規畫。

蓋茲本人也發布新聞稿，向梅琳達表示感謝，並表示他仍會全力投入基金會的工作。基金會將更名為蓋茲基金會（The Gates Foundation）。

蓋茲從微軟退休後，夫婦兩人2000年創立基金會，宗旨是要致力減少兒童死亡率並根除小兒麻痺在內的疾病來增進人類福祉。基金會旨在將他們龐大財富和科技界的專業來解決迫切的需求。

去年，蓋茲伉儷基金會捐助超過70億美元的款項，是美國捐助規模遙遙領先的最大基金會。在新冠肺炎期期，蓋茲基金會是開發疫苗的主要支持者。