國際油價走高 銅價逼近兩年高點 黃金下跌

國際油價周一上漲，基本金屬全線走高。在美國通膨頑強而經濟成長可能放緩的趨勢下，金價下跌。投資人都在觀望定於本周公布的美國CPI數據。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價上漲

原油小幅走高，西德州中級原油（WTI）期貨收在每桶79美元上方，油價5月2日以來一直在約3美元的區間波動。

伊拉克周末就其產量走勢發出了含糊不清的信號，先是表示已經削減足夠多的產量，不會同意進一步削減。但伊拉克石油部長Hayyan Abdul Ghani後來改口說將遵守OPEC任何決定。OPEC下次會議定於6月1日舉行。

WTI 6月原油期貨上漲1.1%，結算價報每桶79.12美元； 布蘭特原油7月期貨上漲0.7%，結算價報每桶83.36美元

銅價逼近兩年高點

周一基本金屬普遍上漲，銅價逼近兩年高點，中國新的刺激措施提振了市場信心。

中國財政部公布，將於本周五發行人民幣1兆元（1380億美元）超長期特別國債中的第一批，以籌措資金用於基礎設施投資。

倫敦金屬交易所3個月期銅一度上漲約2%，逼近4月底創下的兩年高點。

中國政府也擴大對房地產領域的支持，杭州和西安上周全面取消住房限購措施，預計更多地方政府將跟進。

LME銅期貨上漲1.8%，報10185.5美元/噸；LME鋁期貨上漲0.5%，報2542美元/噸；LME鎳期貨上漲1.5%，報19230美元/噸。

金價下跌

金價從三周高點回落，現貨黃金周一一度下跌約1.2%至每英兩2332美元左右，上周在美國消費者信心降至6個月低點的提振下上漲2.6%。

市場密切關注周三公布的美國4月份通膨數據，該數據可能會令聯儲會政策寬鬆路徑變得更清晰。

紐約時間下午3:30；現貨金價下跌1%，報每英兩2337.31美元；現貨白銀上漲0.2%，報28.2387美元。