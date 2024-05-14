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美元指數走低 市場觀望美國通膨數據 日圓仍走貶

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
有投資人認為，美國第2季經濟形勢有所改變，美元強勢可能會減弱。路透
有投資人認為，美國第2季經濟形勢有所改變，美元強勢可能會減弱。路透

美元兌多數主要貨幣周一走低，市場預料本周公布的美國經濟數據將顯示通膨和經濟成長放緩，不過，紐約聯邦準備銀行調查4月消費者一年期通膨預期上升之後，美元又收復失地。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一下跌0.1%至105.218，盤中一度下跌0.2%。歐元升值0.2%，至1.0788美元。英鎊報1.2558美元，升值0.3%。

美國10年期公債殖利率下跌1個基點，至4.49%。

紐約聯邦準備銀行調查顯示，消費者4月的一年期通膨預期由之前的3.00%升至3.26%；美國周二將公佈PPI，周三為CPI。

目前，市場預計聯準會（Fed）最快會在9月降息25個基點，12月可能會再次降息。

RBC GAM駐倫敦的高級BlueBay投資組合經理人Kaspar Hense認為，美國第2季經濟形勢有所改變，美元強勢可能會減弱，因上周公布的失業金數據暗示就業數據將會走軟。

至於日圓，交易商對日本當局干預匯市的風險繼續保持警覺。

日圓兌美元貶值0.3%，至156.20日圓，為5月2日以來最高。

日本央行周一向市場發出了一個鷹派信號，在未事先宣布的情況下，削減了在定期購債操作中的公債購買數量，但日圓僅受到短暫支撐。

美國 通膨

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