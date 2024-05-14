英特爾晶圓代工部門 換負責人
英特爾（Intel）旗下的代工製造業務進行人事調整，任命原邁威爾科技（Marvell Technology）高階主管歐巴克利（Kevin O'Buckley）為資深副總裁兼晶圓代工服務部門總經理。
英特爾周一發布聲明說，歐巴克利接替即將退休的高管潘恩（Stu Pann），直屬主管是執行長基辛格（Pat Gelsinger）。
歐巴克利曾長期服務於IBM，過去五年為Marvell效力，此後將擔任半導體業壓力最大職位之一。英特爾在基辛格領導之下正努力爭取代工業務，希望超越主導市場的台積電。
潘恩僅接掌英特爾晶圓代工部門才一年多就要離職。英特爾說，他成功為代工部門啟動了新的業務結構，但這項努力仍處於早期階段。英特爾最近開始公布有關該業務的更多財務訊息，包括銷售萎縮和虧損增加，股價因此暴跌。
英特爾代工業務2023年度的銷售額為189億美元，低於前一年度的275億美元。該部門2024年第1季營收是44億美元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言