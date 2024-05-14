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英特爾晶圓代工部門 換負責人

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
英特爾周一原邁威爾科技（Marvell Technology）高階主管歐巴克利（Kevin O'Buckley）接撐晶圓代工部門。路透
英特爾周一原邁威爾科技（Marvell Technology）高階主管歐巴克利（Kevin O'Buckley）接撐晶圓代工部門。路透

英特爾（Intel）旗下的代工製造業務進行人事調整，任命原邁威爾科技（Marvell Technology）高階主管歐巴克利（Kevin O'Buckley）為資深副總裁兼晶圓代工服務部門總經理。

英特爾周一發布聲明說，歐巴克利接替即將退休的高管潘恩（Stu Pann），直屬主管是執行長基辛格（Pat Gelsinger）。

歐巴克利曾長期服務於IBM，過去五年為Marvell效力，此後將擔任半導體業壓力最大職位之一。英特爾在基辛格領導之下正努力爭取代工業務，希望超越主導市場的台積電。

潘恩僅接掌英特爾晶圓代工部門才一年多就要離職。英特爾說，他成功為代工部門啟動了新的業務結構，但這項努力仍處於早期階段。英特爾最近開始公布有關該業務的更多財務訊息，包括銷售萎縮和虧損增加，股價因此暴跌。

英特爾代工業務2023年度的銷售額為189億美元，低於前一年度的275億美元。該部門2024年第1季營收是44億美元。

主管 半導體 職位

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