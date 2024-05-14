快訊

米開朗基羅超越命運的人體：從西斯汀禮拜堂天頂畫到最後的審判

想讓美國安心…國安團隊求穩 賴清德2大難題

人妻瞞夫拿家用買006208和00929報稅露餡 網怒：家用不是零用錢

台積電ADR自歷史新高回落1.9% 溢價縮為15.9%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電ADR周一下跌1.9%%，收在146.41美元。路透
台積電ADR周一下跌1.9%%，收在146.41美元。路透

台積電ADR周一下跌1.9%%，收在146.41美元，自收盤歷史新高回落，較台北交易溢價縮為15.9%。費城半導體指數上漲0.3%。

道瓊工業指數周一下跌，結束連續八個交易日漲勢，投資人稍事休整，暫且觀望本周即將公布的通膨數據和企業財報。

道瓊工業指數周一下跌81.33點，跌幅0.2%，報39,431.51點；標普500指數微跌1.26點，跌幅0.02%，報5,221.42點；那斯達克綜合指數上漲47.37點，漲幅0.3%，收在16,388.24點。

台灣加權股價指數周一上漲148.87點，收在20,857.71點。台積電漲2.1%，收在819元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 166.95 -2.09 148.00 12.81

中華電 CHT 125.36 +0.65 126.50 -0.90

台積電 TSM 949.26 -1.91 819.00 15.91

聯電 UMC 52.45 +0.37 52.40 0.10

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

半導體 台積電 指數

延伸閱讀

台股權王、航海王帶頭衝…類股快速輪動 大盤創新高

台積股飆…扮520多頭總司令 法人看好追價買盤

台股追高…緊盯四指標

九檔台股ETF 飆高

相關新聞

英特爾晶圓代工部門 換負責人

英特爾（Intel）旗下的代工製造業務進行人事調整，任命原邁威爾科技（Marvell Technology）高階主管歐巴...

聯準會副主席支持利率不變 直到通膨見實質降溫

美國聯邦準備理事會（Fed）副主席傑佛森今天表示，美國中央銀行應該將政策利率維持在目前「具約束力」的水準，直到其拉低通貨...

OpenAI新模型GPT-4o有語音助理 能唱歌還可打斷它說話

OpenAI周一（13日）發表自家旗艦AI模型升級的新版本，不但速度更快、更便宜，還包含新的語音助理功能，讓它更容易使用...

美元指數走低 市場觀望美國通膨數據 日圓仍走貶

美元兌多數主要貨幣周一走低，市場預料本周公布的美國經濟數據將顯示通膨和經濟成長放緩，不過，紐約聯邦準備銀行調查4月消費者...

道瓊工業指數終結八連漲 投資人關注AI 觀望通膨數據

道瓊工業指數周一下跌，結束連續八個交易日漲勢，投資人稍事休整，暫且觀望本周即將公布的通膨數據和企業財報。

卡達主權基金 重點投資歐洲半導體產業

卡達投資局（QIA）計劃成為一檔半導體基金的錨定投資人（anchor investor）。這檔基金是由法國私募公司Ard...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。