台積電ADR自歷史新高回落1.9% 溢價縮為15.9%
台積電ADR周一下跌1.9%%，收在146.41美元，自收盤歷史新高回落，較台北交易溢價縮為15.9%。費城半導體指數上漲0.3%。
道瓊工業指數周一下跌，結束連續八個交易日漲勢，投資人稍事休整，暫且觀望本周即將公布的通膨數據和企業財報。
道瓊工業指數周一下跌81.33點，跌幅0.2%，報39,431.51點；標普500指數微跌1.26點，跌幅0.02%，報5,221.42點；那斯達克綜合指數上漲47.37點，漲幅0.3%，收在16,388.24點。
台灣加權股價指數周一上漲148.87點，收在20,857.71點。台積電漲2.1%，收在819元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 166.95 -2.09 148.00 12.81
中華電 CHT 125.36 +0.65 126.50 -0.90
台積電 TSM 949.26 -1.91 819.00 15.91
聯電 UMC 52.45 +0.37 52.40 0.10
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言