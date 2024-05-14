道瓊工業指數終結八連漲 投資人關注AI 觀望通膨數據

道瓊工業指數周一下跌，結束連續八個交易日漲勢，投資人稍事休整，暫且觀望本周即將公布的通膨數據和企業財報。

道瓊工業指數周一下跌81.33點，跌幅0.2%，報39,431.51點；標普500指數微跌1.26點，跌幅0.02%，報5,221.42點；那斯達克綜合指數上漲47.37點，漲幅0.3%，收在16,388.24點。

將於周三發布的消費者價格指數預計顯示美國4月通膨略有放緩，但仍遠高於央行的目標。交易員本周還將考量零售銷售和首次申請失業救濟人數等數據。

標普500指數的 11 個類股中有九個走低。科技股逆勢上漲0.5%，主要得益於蘋果(Apple)和輝達（Nvidia）上漲。蘋果上漲1.8%，輝達漲0.6%。

投資人關注人工智慧（AI）技術，有報導說，蘋果已和OpenAI達成協議，將在iPhone上使用這家新創公司的技術。

美國公債殖利率走低。基準10年期公債殖利率從上周五的4.503%下滑至周一的4.479%。

紐約聯邦準備銀行周一公布的一項調查顯示，消費者一年期通膨預期3.3%，而3月的預期為3%。密西根大學上周五的報告顯示，5月美國消費者信心降至六個月新低，因家庭擔心生活成本。

路透在周三數據公布前調查預料，4月核心CPI年增率料為3.6%。

Fed副主席傑佛森周一表示，他支持在有明確跡象顯示物價壓力放緩前保持利率不變。

NFJ Investment Group經理人Burns McKinney說：「人在決定穿什麼衣服之前，要先看看窗外的天氣如何，投資人亦是如此。今明兩天，我們都將關注周三的消費者通膨報告。」

Alphabet收漲0.3%，盤中一度下跌2.7%，該公司預計將在周二的開發者大會上展示AI相關新功能。

英特爾（Intel）上漲2.2%，道瓊社報導，英特爾（Intel）打算在愛爾蘭設立晶圓廠，正與阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）展開後期談判，希望阿波羅能提供超過110億美元，以協助設廠。

與此同時，2021年時興的「迷因股」(meme-stock)狂潮捲土重來。GameStop Corp.飆升74%，創下2021年以來最大單日漲幅，盤中多次因波動劇烈而暫時交易。

一個與被稱為Roaring Kitty的投資人Keith Gill相關的社交媒體帳戶發出了自2021年以來的第一篇帖子，當時他呼籲自己的線上粉絲關注零售商GameStop。

https://x.com/TheRoaringKitty/status/1789807772542067105

另一個迷因股寵兒AMC娛樂控股公司飆漲 78%，赫茲全球控股公司(Hertz Global)上漲12%，Plug Power上漲13%。