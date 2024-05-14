OpenAI推新模式GPT-4o 類人速度逼真對話反應超快

中央社／ 舊金山13日綜合外電報導

美國人工智慧（AI）公司OpenAI今天推出更高性能、更高效AI技術模式GPT-4o，能進行逼真的語音對話，將可鞏固旗下正夯生成式工具ChatGPT地位，而且對所有使用者免費。

法新社報導，OpenAI在全球搜尋引擎巨擘Google可望宣布匹敵ChatGPT的AI工具Gemini前一天，宣告對旗艦產品進行這項更新。

OpenAI技術長穆拉提（Mira Murati）在美國舊金山備受期待的發表會中說：「非常、非常興奮將GPT-4o帶給我們所有免費用戶。」

OpenAI表示，這個新模式將於未來數週整合進OpenAI產品中。

路透社報導，OpenAI研究人員在視訊活動中展示，新功能讓使用者可以在對ChatGPT講話時，沒有延遲地取得即時回覆，同時還可在ChatGPT講話的時候打斷它，這兩項逼真對話的特點在聊天機器人上前所未見。

穆拉提和OpenAI工程師在線上發表會中展示GPT-4o的新功能、問問題挑戰增強版ChatGPT。

她進行展示前說：「我們知道這些模式越來越複雜，但我們希望互動體驗更自然、更輕鬆。」

ChatGPT OpenAI 使用者

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