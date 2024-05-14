聯準會副主席支持利率不變 直到通膨見實質降溫

美國聯邦準備理事會（Fed）副主席傑佛森今天表示，美國中央銀行應該將政策利率維持在目前「具約束力」的水準，直到其拉低通貨膨脹率的奮戰見到實質進展。

法新社報導，聯準會為了讓美國通膨率重返其長期目標2%，經過去年連番升息後，基準利率已大增並停留在23年高點。但今年前3個月的美國通膨數據又變得火熱。

傑佛森（Philip Jefferson）在美國俄亥俄州克里夫蘭市（Cleveland）的一場活動上表示：「鑑於讓通膨降至我們目標的進展出現減弱，因此我們將政策利率維持在有約束力的範圍是適當的，也就是目前水準。」

他還說：「我們繼續尋找更多證據，證明通膨將重返我們的2%目標。直到我們找到之前，我認為讓政策利率維持在具約束力的範圍是合適的。」

根據芝加哥商品交易所（CME）報價，期貨市場目前認為，聯準會在9月中之前開始降息的機率為接近65%。