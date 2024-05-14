科技巨擘股 抗通膨首選

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

最新調查顯示，投資美國大型科技股不但可以押注創新，或許也可以抗通膨

根據彭博Markets Live Pulse（MLIV）最新調查，46%受訪者認為，數十年來被視為具有避險地位的黃金依然是抗通膨的首選，但有接近三分之一的受訪者表示，科技巨擘是他們的抗通膨避險首選。

這份調查凸顯出，隨著輝達（Nvidia）、亞馬遜和Meta等企業擴大對眾多經濟領域的影響，它們在美國金融市場中逐漸扮演主導地位，使得它們能產生穩定的獲利，股價上漲，讓投資人相信它們能繼續作為穩健收益的來源。

舉例來說，自2021年3月美國通膨率首次超過2%以來，輝達股價已經飆升超過五倍。即便是今年來表現相對失色的蘋果，在此期間的表現也勝過大盤，上漲超過50%，而標普500指數同期漲幅僅約30%。不過，和其他成長股類似的是，科技公司對於通膨和利率的變化較為敏感，因為它們的估值主要取決於未來的獲利。

物價上漲是投資人最擔心的事。在這項對393位受訪者的調查中，有59%表示通膨復熾是金融市場年底前面臨的最大尾部風險。約四分之一的受訪者表示，美國經濟衰退是今年的最大風險；若經濟衰退，美國公債可提供較佳保護，而非美股。

經濟衰退 美國 通膨

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