蘋果製片部門 擬改給薪方式

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電

彭博資訊報導，蘋果的好萊塢製片部門近幾周告知商業夥伴，有意改變該公司的付費方式，將以影集或電影的表現給薪，不再一視同仁預發大筆薪資

據彭博看到的備忘錄，及數名人士的談話，蘋果會晤業界人士，提議依照表現給薪。影視人員將按積分來分紅，計算準則有三，包括為觀賞影片而加入Apple TV+的用戶數、觀影時間、節目成本相對於觀影人數。前三大熱門影集的相關人員，每季最多可分到1,050萬美元。

此一改變可望減少蘋果的預付成本，以降低整體製作費用。目前蘋果依循Netflix作法，無論節目是否受歡迎，都預放大筆費用給與編劇、製作人、演員。

在此同時，Netflix和亞馬遜也花費好幾個月，研擬依表現支薪的方案。儘管兩家公司均尚未對外公開，但都打算在未來幾個月試驗新的薪酬模式。

Netflix剛加入好萊塢時，為贏取片源，提議預付高額資金，但該公司不會授權第三方業者播映，等於買斷所有權。傳統媒體的影集每次重播，或授權給其他電視台播放時，相關人員都能拿到分潤。

好萊塢 薪資

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