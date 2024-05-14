川普揚言 墨製陸車課稅200%

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電

美國總統拜登傳出最快14日將把針對部分中國大陸商品的關稅提高一倍、兩倍甚至三倍。而正在參選總統的川普更揚言要「加碼」，對中國車廠在墨西哥生產、輸入美國的汽車課徵200%關稅。

川普11日則是在紐澤西一場競選造勢活動中，嘲諷拜登政府即將宣布的政策。川普說：「他說他將對所有中國電動車課稅100%。這樣不是很好嗎？拜登早該在四年前就這麼做。」

川普警告，中國車廠將試圖在墨西哥生產電動車，接著透過美墨加貿易協議，讓銷往美國的車輛避免被課徵關稅。川普揚言，他會對大陸業者在墨西哥生產的車輛課徵200%關稅。

川普說：「我將對來自這些工廠的每一輛車課徵200%關稅，而他們將不會那麼做。」川普已經承諾，要對所有中國商品課徵60%進口關稅，拜登目前則避免這麼做，以免引爆通膨。

曾任美國貿易代表署總法律顧問的Wiley Rein律師事務所合夥人派許表示，拜登聚焦長期關注的產業。

川普 拜登 美國

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