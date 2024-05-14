選擇法國招商金額衝高

法國總統馬克宏13日在「選擇法國」峰會上宣布，招商金額已達創紀錄的150億歐元（162億美元），亞馬遜、微軟等重量級外資企業都將到法國投資，可望提振法國的公共財政、以及馬克宏慘淡的民調。

連續第七年舉辦的「選擇法國」峰會，今年共有180名跨國企業高層齊聚凡爾賽宮，愛麗舍宮表示，阿斯特捷利康（AZ）、IBM、低碳肥料製造商FertigHy等外國企業也共襄盛舉，投資計畫高達56項、總計創造1萬個就業機會，整體投資規模衝上150億歐元，比去年激增20億歐元。

亞馬遜宣布將在法國投資12億歐元，強化當地的電商、物流、及運算能力。微軟也將在當地投入40億歐元，建設雲端與人工智慧（AI）基礎設施。IBM計劃在法國投資4,500萬歐元，擴大量子運算研究。阿斯特捷利康打算斥資3.65億歐元，擴建在敦克爾克的既有廠房。FertigHy則預計在2030年前投資13億歐元，於法國建設低碳氮肥廠。

「選擇法國」峰會召開時，正值法國經濟面臨挑戰，對景氣停滯與通膨高漲仍餘悸猶存。在新冠疫情與能源危機後，儘管今年初以來的經濟成長回溫，但產出下滑已阻礙馬克宏，達成充分就業、削減預算赤字等目標。

馬克宏政府警告，今年的財政缺口可能比預期更大，已招致在野黨的砲火。儘管執政的復興黨向來善於處理經濟議題，但公共財政方面的問題，使復興黨在6月的歐洲議會選舉前選情不佳，讓極右派政黨在民調中領先，因此這次峰會的舉行，不啻為馬克宏的支持度注入一劑強心針。

法國財長勒梅爾說，外資湧入，顯示過去七年減稅等施政成果已奏效，極右派政黨則抨擊，這些減稅優惠過於慷慨。馬克宏也預定會晤中國電池製造商蜂巢能源的高層，巴黎當局希望在法國北部設立電池製造重鎮。