法國年度招商峰會吸引5244億外資 微軟、亞馬遜加入

法國總統馬克宏今天表示，法國為吸引外資而舉辦的年度「選擇法國」（Choose France）峰會，今年結果將吸引價值150億歐元（約新台幣5244億元）的外國投資，較去年增加。

綜合路透社和法新社報導，馬克宏（EmmanuelMacron）今天在法國首都巴黎附近的凡爾賽宮（Chateau of Versailles）為第7屆「選擇法國」峰會揭幕，峰會的目的是要擦亮巴黎的歐洲領先商業中心名聲。去年吸引到的投資總額為130億歐元。

從全球金融中心排名來看，傳統上巴黎落後美國的紐約和英國的倫敦。而法國這個歐元區第2大經濟體，目前正面臨預算赤字和第1季經濟成長疲軟等逆風因素。

馬克宏說，這150億歐元的投資額分布在56個不同的商業計畫，主要投資的產業包括科技、人工智慧（AI）及金融。

美國科技業巨擘微軟（Microsoft）昨天搶先宣布，將在法國投資40億歐元（約新台幣1399億元）發展資料中心，加入美國電商巨頭亞馬遜（Amazon）承諾在當地投資科技基礎設施的行列。

法國已在週末預告，亞馬遜將在峰會上宣布在法國投資12億歐元（約新台幣420億元）。

微軟總裁史密斯（Brad Smith）告訴法新社，這是微軟41年前進軍法國以來規模最大的投資案，內容是要強化其AI和雲端運算基礎設施，包括在法國東部打造一座新的資料中心，及將在巴黎和法國南部大城馬賽（Marseille）的既有設施擴建。