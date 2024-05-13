聽新聞
test
0:00 / 0:00
傳英特爾尋求阿波羅提供逾110億美元 協助在愛爾蘭設廠
道瓊社報導，英特爾（Intel）打算在愛爾蘭設立晶圓廠，正與阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）展開後期談判，希望阿波羅能提供超過110億美元，以協助設廠。
知情人士透露，兩家公司正進行獨家會談，若一切順利，有望在未來幾周敲定協議。興建尖端晶圓廠可能需耗資200億美元，英特爾核心業務趨緩，近幾個月來股價大跌，尋找協助融資設廠的夥伴極為重要。
彭博資訊指出，英特爾執行長基辛格積極讓生產多元化，邁向亞洲以外地區。該公司的技術優勢遭輝達（Nvidia）和台積電等超車，他也努力重振該公司的技術領導地位。
英特爾去年12月表示，取得以色列政府的32億美元資助，將在以國投資250億美元擴建晶圓廠。英特爾興建中或擴產中的晶圓廠分布多國，包括美國亞利桑那州與俄亥俄州、愛爾蘭等。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言