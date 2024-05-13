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傳英特爾尋求阿波羅提供逾110億美元 協助在愛爾蘭設廠

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
英特爾（Intel）想在愛爾蘭設立晶圓廠，正與阿波羅全球管理公司展開後期的融資商談，希望阿波羅能提供超過110億美元協助設廠。路透
英特爾（Intel）想在愛爾蘭設立晶圓廠，正與阿波羅全球管理公司展開後期的融資商談，希望阿波羅能提供超過110億美元協助設廠。路透

道瓊社報導，英特爾（Intel）打算在愛爾蘭設立晶圓廠，正與阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）展開後期談判，希望阿波羅能提供超過110億美元，以協助設廠。

知情人士透露，兩家公司正進行獨家會談，若一切順利，有望在未來幾周敲定協議。興建尖端晶圓廠可能需耗資200億美元，英特爾核心業務趨緩，近幾個月來股價大跌，尋找協助融資設廠的夥伴極為重要。

彭博資訊指出，英特爾執行長基辛格積極讓生產多元化，邁向亞洲以外地區。該公司的技術優勢遭輝達（Nvidia）和台積電等超車，他也努力重振該公司的技術領導地位。

英特爾去年12月表示，取得以色列政府的32億美元資助，將在以國投資250億美元擴建晶圓廠。英特爾興建中或擴產中的晶圓廠分布多國，包括美國亞利桑那州與俄亥俄州、愛爾蘭等。

亞利桑那州 台積電 愛爾蘭 美國

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