陸擬開賣「4兆公債」籌資振興經濟 亞股收盤走勢分歧

美國和中國最新經濟數據利空，且白宮傳將對中國潔淨能源產品加徵關稅，打擊投資人信心；但有消息指北京將開賣近1400億美元公債來籌資振興經濟，亞洲股市今天收盤走勢分歧。

法新社報導，世界股市近期呈現一波漲勢，動力來自投資人看好美國聯邦準備理事會（Fed）及其他主要國家中央銀行不久後將調降利率。

然而，美國最新數據顯示，4月消費者信心指數降至去年11月以來最低點，民間對未來1年的通貨膨脹預期也升高。同時中國公布一個廣泛的信貸規模指標下跌，令人擔憂這個世界第2大經濟體可能進一步走軟。

美國「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，白宮預計明天宣布，將把對自中國進口的電動車關稅大增至原本的近4倍，其他遭鎖定的品項包括電池和太陽能電池。

不過，中國在週末期間公布4月消費者物價指數（CPI）增幅高於預期，並寫下連續3個月攀升，令人對中國經濟增添一些新希望。

此外，領導階層繼3月宣布發售公債計畫後，如今傳出當局準備在本週進行首批標售，作為計劃籌資近1400億美元（約新台幣4兆5360億元）的一部分。消息激起投資人期待北京將大舉支出來活絡經濟。

香港股市今天收盤應聲上揚0.8%，新加坡、台北、馬尼拉、雅加達和曼谷股市也收高。但上海股市下跌0.2%，東京股市收低0.1%，首爾、威靈頓和雪梨股市也收黑。