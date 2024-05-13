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輝達Grace Hopper超級晶片 導入全球9台新型超級電腦

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
NVIDIA Grace Hopper超級晶片。照片／公司提供。
NVIDIA Grace Hopper超級晶片。照片／公司提供。

NVIDIA（輝達）13日宣布，全球9台新型超級電腦採用NVIDIA Grace Hopper超級晶片來加速科學研究和探索，推動高效能運算產業朝向以人工智慧（AI）驅動的系統的根本性變革，這些系統結合起來可提供200 exaflops（即每秒 200 百京次運算）的節能AI處理能力。

NVIDIA表示，即將啟用基於Grace Hopper的新超級電腦，包括在法國由CEA和Eviden建置的EXA1-HE；由慧與科技建置位於波蘭學術電腦中心Cyfronet的Helios和位於瑞士國家超級運算中心的Alps；位於德國於利希超級運算中心的JUPITER；美國伊利諾大學香檳分校國家超級運算應用中心的DeltaAI；位於日本先進高效能運算聯合中心的Miyabi，此由筑波大學運算科學中心和東京大學資訊科技中心共同建立。

據悉，法國原子能與替代能源委員會CEA和Atos集團下公司Eviden在4月宣布建置完成基於Eviden BullSequana XH3000技術的EXA1-HE超級電腦。 BullSequana XH3000架構提供了全新的專利溫水冷卻系統，而EXA1-HE則配備了477個基於Grace Hopper的運算節點。

NVIDIA超大規模和高效能運算副總裁Ian Buck指出，AI正在加速氣候變遷研究，加快藥物探索，並在數十個其他領域帶來突破。NVIDIA Grace Hopper 驅動的系統正成為其中的重要部分，因為它們能夠在推動產業轉型的同時提高能源效率。

此外，英國布里斯托大學的Isambard-AI 和 Isambard 3以及美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室和美國德州先進運算中心的系統也加入了使用Grace CPU超級晶片和Grace Hopper平台基於Arm的超級電腦。

NVIDIA補充，GH200使用NVIDIA NVLink-C2C互連技術將基於Arm的NVIDIA Grace CPU和NVIDIA Hopper GPU架構結合在一起，成為全球科學超級運算中心背後的引擎，許多中心計劃從系統安裝到真正進行科學研究所需的時間由數年縮短至數月。

AI NVIDIA 超級電腦

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