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比無條件基本收入更有價值！ OpenAI執行長提議可改發「這」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
奧特曼在播客節目上提供無條件基本算力。圖／美聯社
奧特曼在播客節目上提供無條件基本算力。圖／美聯社

OpenAI公司執行長奧特曼對免費分配資源給民眾，有個別出心裁的新想法，他稱之為「無條件基本算力」。

Business Insider報導，奧特曼在播客節目「All-In」中表示，每人都能對GPT-7模型分一杯羹，「他們可以使用它、轉售它，也可以捐給某人，或作為癌症研究用途」。

這項概念，源自於隨著人工智慧（AI）變得更先進，並滲透進生活更多層面，持有GPT-7這類大型語言模型的一個單元，可能比金錢更有價值。奧特曼說，這等同於擁有一部分的生產力。

奧特曼向來支持「無條件基本收入（UBI）」，也就是不考量個人的財富和就業狀況，對所有成年人無條件定期發放現金。他與許多科技業人士認為，在AI威脅人們生計之際，UBI可提供社會安全網。

奧特曼在2016年開始了自己的UBI實驗，他在播客節目上說，將於近期公布結果。「財星」雜誌報導，這項計畫對3,000多名受試者每月發放50~1,000美元（約新台幣1620元～3.2萬元）。

美國各州與城市對UBI的試驗，大多顯示出正面成果，不過保守派對此日益反彈，認為這種福利只會讓人不想工作。德州最高法院最近擋下休士頓地區對低收入族群每月發500美元（約新台幣1.6萬元）的一項計畫。

奧特曼並未詳細說明「無條件基本算力」的運作方式，但這勢必引來關注，無論是來自保守派或自由派。

奧特曼 美國 語言 財富

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