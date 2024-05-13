快訊

巧遇極光！客機改航線繞圈讓乘客欣賞 竟被投訴延誤航班

持10多種工具私刑施暴 露營區老闆夥同3員工打死人全遭押

8縣市有感！南投15時57分規模4.1地震 氣象署：非0403餘震

推動量子運算發展 Nvidia 平台獲德日超級運算中心採用

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

GPU 晶片大廠輝達（Nvidia）13日宣布將利用開源 NVIDIA CUDA-Q 平台加速全球國家超級運算中心的量子運算工作。德國、日本和波蘭的超級運算站點將使用該平台為其 Nvidia 加速的高效能運算系統內的量子處理單元（QPU）提供動力。

QPU 是量子電腦的大腦，它利用電子或光子等粒子的行為進行與傳統處理器不同的運算，有可能使某些類型的運算更快。德國於利希研究中心的於利希超級運算中心（JSC）正在安裝由 IQM Quantum Computers 打造的QPU，補充其 JUPITER 超級電腦，並由 NVIDIA GH200 Grace Hopper 超級晶片提供增強功能。位於日本產業技術綜合研究所（AIST）的 ABCI-Q 超級電腦，旨在推進國家的量子運算計劃。

該系統由 NVIDIA Hopper 架構驅動，將添加 QuEra 公司的 QPU。波蘭波茲南超級運算和網路中心（PSNC）最近安裝了兩個由 ORCA Computing 建構的光子 QPU，連接到由 NVIDIA Hopper 加速的新超級電腦分區。

Nvidia 量子和高效能運算總監 Tim Costa 表示：「有用的量子運算將透過量子與 GPU 超級運算的緊密整合來實現。Nvidia 的量子運算平台為 AIST、JSC 和 PSNC 等先驅者提供了幫助，以突破科學探索的界限，並推進量子整合超級運算的發展。」

NVIDIA 波蘭 超級電腦

延伸閱讀

抗通膨首選？Nvidia超猛 開始搶了黃金的光彩

師大物理系攜手UW-Madison 不限名額每年選送學生赴美

安謀、AMD顯示AI股漲完了？Nvidia救援成敗與否都有利概念股

NVIDIA首奪冠！去年全球前十大IC設計業者營收出爐 整體年增12%

相關新聞

減碳計畫的重大障礙 外媒曝：SBTi內部報告揭露碳抵換大多無效

為全球企業碳排把關的權威機構SBTi，日前因高層擬放寬碳抵換引發內部抨擊是為企業「漂綠」。如今SBTi一份內部報告又揭露...

比無條件基本收入更有價值！ OpenAI執行長提議可改發「這」

OpenAI公司執行長奧特曼對免費分配資源給民眾，有個別出心裁的新想法，他稱之為「無條件基本算力」。

電力需求不斷攀升、電網建設帶動關鍵金屬需求 銅價前景持續看俏

根據媒體的報導，礦業巨頭必和必拓和艾芬豪電氣已合作在美國選定地區勘探銅和其他關鍵礦物，以滿足未來能源轉型和電氣化革命不斷...

生活成本貴、社群競爭大！年輕世代不快樂指數升高 「多巴胺行銷」能成解方？

全球不快樂指數升高，尤其以美國青年為首，年輕世代的焦慮感正大幅提高，不快樂的程度，甚至反超可能會產生中年危機的中壯年齡層。面對這群消費力、影響力逐漸提升，情緒卻異常低落的「憂鬱世代」，美國企業決定為生活增添樂趣、喚醒他們腦中的「多巴胺」，希望進一步促進消費。

Fed傳聲筒：房租居高不下 將大大削減美央行降息的理由

美國今年通膨停滯不降，並未打亂聯準會（Fed）降息的盤算，因為Fed預料住房成本趨緩，最終會讓通膨率帶向2%的目標。不過...

日本央行減少購債規模 向市場遞出鷹派信號

日本央行（日銀）周一公告，在日常操作中減少了購債規模，由於事前並未對外預告，形同向市場發出鷹派信號。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。