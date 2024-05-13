推動量子運算發展 Nvidia 平台獲德日超級運算中心採用

GPU 晶片大廠輝達（Nvidia）13日宣布將利用開源 NVIDIA CUDA-Q 平台加速全球國家超級運算中心的量子運算工作。德國、日本和波蘭的超級運算站點將使用該平台為其 Nvidia 加速的高效能運算系統內的量子處理單元（QPU）提供動力。

QPU 是量子電腦的大腦，它利用電子或光子等粒子的行為進行與傳統處理器不同的運算，有可能使某些類型的運算更快。德國於利希研究中心的於利希超級運算中心（JSC）正在安裝由 IQM Quantum Computers 打造的QPU，補充其 JUPITER 超級電腦，並由 NVIDIA GH200 Grace Hopper 超級晶片提供增強功能。位於日本產業技術綜合研究所（AIST）的 ABCI-Q 超級電腦，旨在推進國家的量子運算計劃。

該系統由 NVIDIA Hopper 架構驅動，將添加 QuEra 公司的 QPU。波蘭波茲南超級運算和網路中心（PSNC）最近安裝了兩個由 ORCA Computing 建構的光子 QPU，連接到由 NVIDIA Hopper 加速的新超級電腦分區。

Nvidia 量子和高效能運算總監 Tim Costa 表示：「有用的量子運算將透過量子與 GPU 超級運算的緊密整合來實現。Nvidia 的量子運算平台為 AIST、JSC 和 PSNC 等先驅者提供了幫助，以突破科學探索的界限，並推進量子整合超級運算的發展。」