電力需求不斷攀升、電網建設帶動關鍵金屬需求 銅價前景持續看俏

根據媒體的報導，礦業巨頭必和必拓和艾芬豪電氣已合作在美國選定地區勘探銅和其他關鍵礦物，以滿足未來能源轉型和電氣化革命不斷增長的需求。目前初步勘探將集中在亞利桑那州、新墨西哥州和猶他州的六個地區，必和必拓在最初三年內將投資1,500萬美元。此外，根據《澳洲金融評論報》的報導，礦業巨頭力拓曾考慮向英國礦業公司英美資源集團提出收購要約。消息人士表示，力拓「管理層不排除參與部分或全部礦業集團的運作，並繼續研究日常情況」。目前已知有必和必拓、力拓等礦業公司，和大宗商品交易商嘉能可集團，直接對英美資源集團提出收購要約或考慮收購該公司的計畫，顯示出該公司擁有的銅礦資產的重要性及未來成長的潛力。

美國能源資訊署(EIA)在短期能源展望(STEO)報告中表示，隨著資料中心的需求不斷增長，以及家庭和企業使用更多的電力來供熱和運輸，美國電力消耗將在2024年和2025年升至歷史新高，其中2024年的電力需求將增加至4.1萬億度(kWh)，2025年將增至4.16萬億度。不斷攀升的電力需求，將刺激發電廠擴大發電設施的建設與再生能源的投資。

巴里克黃金公司執行長認為，併購礦業公司或礦場並不會擴大能源轉型所需的銅供應，該為執行長向英國《金融時報》表示，礦業公司應優先投資於勘探和開發新的銅礦床。而根據彭博新能源財經報導，到2050年，僅交通運輸業對銅的需求，預計將比2022年增長超過11倍。到2030年，全球銅供應缺口預計將接近1,000萬噸。街口投信表示電力需求不斷攀升、電網建設帶動關鍵金屬需求，銅價前景持續看俏。