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日本央行減少購債規模 向市場遞出鷹派信號

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
日銀總裁植田和男在內官員陸續釋出鷹派信號，意在阻貶日圓。歐新社
日銀總裁植田和男在內官員陸續釋出鷹派信號，意在阻貶日圓。歐新社

日本央行（日銀）周一公告，在日常操作中減少了購債規模，由於事前並未對外預告，形同向市場發出鷹派信號。

日銀將5至10年到期公債的購買規模從4月24日的4,750億日圓降至4,250億日圓（27.3億美元）。

日本央行大約每周進行一次這類操作。這是日本央行自去年12月以來首度削減購債規模。

此舉可能會推升日本公債殖利率，進而縮減不利日圓的日美之間的利差。日本10 年期公債殖利率周一上揚 3 個基點至 0.935%，是去年11月1日以來最高水準。日本2年期債券殖利率上揚 0.5 個基點至 0.32%，則是 2009 年 7 月以來的新高。

日圓兌美元一度升值 0.2%，至 155.52 日圓，但很快回落至 155.83日圓，與上周五變動不大。

減少購債的做法吻合日銀最近幾天明顯偏向鷹派的立場，上周四央行公布4月政策會議紀錄指出，有的央行委員認為，如果匯率處於歷史谷底的日圓引發通膨，升息速度可能比市場預期更快。

日銀總裁植田和男在會議紀錄公布後也暗示，未來有可能多次升息，他上周四對國會表示，「如果匯率波動影響或有可能影響趨勢性通膨，日銀必須以貨幣政策因應」。

瑞穗證券首席日本事務策略師 Shoki Omori 談到意外削減購債規模時說：「目標是日圓。」

不過，他指出，植田最近語氣的轉變對市場的影響不大，因為「外界已經開始留意減少購債的風險」。

Omori說，首度削減購債是為後續減碼購債打下基礎，最早可能本月就會實施。

5至10年到期公債4,250億日圓的購債規模仍在日銀之前宣布的4,000-5,500億日圓的購債規模範圍內。

日銀對1-3年和10-25年期公債的購買規模保持不變。下一次定期購債操作將在周五進行。

日本央行 植田和男 通膨

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