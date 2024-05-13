多虧AI投資熱襄助 我央行面臨本幣貶值壓力小於日、韓
美元走強推升亞洲各地貨幣之際，台灣卻因人工智慧（AI）投資熱潮拉抬台股和相關出口，台幣貶值壓力相對小了些。
台幣4月貶值幅度小於包括韓元、日圓，台灣央行官員卻表示，4月進場調節力道和前兩個月相近。這和AI產業鏈吸引外資回流台股很有關係。據彭博數據統計，外資於4月23日以來開始回頭買超台股，且已連續三周呈現買超。
央行外匯局局長蔡烱民上周指出，因為本地電子業與半導體產業景氣仍好，廠商貨款需換回台幣，供需相對平穩，台灣不須像日本那樣加強干預力道。
上個月，新台幣對美元貶值1.7%，幅度小於韓元和日圓。南韓當局已對韓元貶值發出警告，而日本官方也疑似出手干匯匯市，兩國家甚至在4月中旬難得一見同聲表達對本國貨幣貶值的疑慮，印尼央行還因為捍衛印尼盾而意外升息。相較之下，台灣官方倒沒有對市場發出如此強烈的訊息。
在日本財務省盛傳動用600億美元買進日圓的支撑下，日圓兌美元5月轉升1.3%，韓元也升值1%，而台幣也兌美元則升值0.4%至32.413元。
法國巴黎銀行大中華區外匯策略師王菊接受彭博新聞訪問時說：「鑒於台灣股市表現不錯，在金融市場相對平穩以及市場上穩定的美元供給的情況下，央行有望對匯率維持相對放手的態度。」
與此同時，AI相關資通訊產品也帶動出口，推升換匯需求。台灣4月對美國出口101.6億美元，年增81.6%，刷新單月最高紀錄。
不過，如果美元重現升勢，或外資轉為賣超台股，央行對貨幣的態度也可能跟著轉變 。
華僑銀行外匯策略師黃經隆表示，如果Fed官員談話中持續引導市場倒向延後降息，甚至不排除升息，美元將重回強勢，官員可能仍需積極地干預。
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