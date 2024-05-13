本周開盤前 五件國際事不可不知

道瓊工業指數上周五（10日）連續八個交易日上漲，標普500指數則連漲三周，漸漸擺脫美國股市4月頹勢。台積電ADR在4月營收大增的激勵之下大漲4.5%，較台北交易溢價拉大為20.7%，帶動費城半導體指數上漲1%。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

台積電ADR漲4.5% 且留意本周CPI會扼殺美股漲勢

由於數據顯示美國經濟放緩，通膨卻頑強不退，企業財報季所帶動的這波漲勢恐怕後繼無力。本周公布的通膨報告將決定5月美股漲勢能否持久下去。

道瓊工業指數上周五漲125點，收39,512點，再度進逼40,000點；標普500指數上漲0.2%，而科技股集中的那斯達克綜合指數則微跌。本月迄今，標普500指數在內的美股三大指數都至少上漲3.7%，自4月回落多達5%的頹勢收復部分失地。費城半導體指數上周五上漲，包括輝達（NVIDIA）、美光、應用材料股價也跟著上漲。

密西根大學調查美國消費者信心跌至六個月低點，對未來一年通膨預期則不降反升，多位Fed官員談話也多呼應更長時間維持較高利率的論調。

美國將於本周三公布4月消費者物價指數（CPI），同日也將公布4月零售銷售數據；另外，投資人也將留意Fed主席鮑爾周二的談話。

美傳將陸電動車關稅升至100% 拜登選前表態捍衛國內產業

美國總統拜登計劃近日內宣布對中國大陸乾淨能源產品提高進口關稅，其中對大陸電動車關稅稅率可能提高三倍，由27.5%升到100%，在大選前宣示捍衛國內產業意味濃厚。

知情人士透露，拜登政府最快14日（周二）就會宣布這項計畫，除電動車外，矛頭也將指向從大陸進口的關鍵礦物、太陽能產品及電池，其他現行關稅可望大致維持現狀。過去一年來，拜登政府檢討前總統川普2018年援引「301條款」對大陸製品祭出的關稅，最後做出這項決定。

美銀調查長天期美債需求飆 日圓遭看空...可能測試160

據美國銀行（BofA）的一份客戶調查，自從美國聯準會（Fed）暗示不太可能升息、為今年稍晚的降息鋪路後，較長天期美債的需求已經飆升。同時，美銀客戶也轉向看空日圓匯率，預期再度下探測試160日圓關卡。

彭博資訊報導，根據美銀在Fed決策後的5月3日至8日進行的調查，49%受訪者表示，長天期債券是他們今年最具信心的交易，比率高於4月的30%，並攀升至一年來最高，甚至接近美銀2011年展開調查來最高。投資人通常在貨幣政策不確定時會避免投資長天期債券。

美銀策略師說：「市場人士對日本外匯干預的有效性存在高度懷疑。」調查顯示，多數受訪者預期，日圓將會再度測試160日圓關卡，沒有人預期日圓會回升至150水準。

港停止北向資金即時外資動向 保護股市漲勢

香港交易所今（13）日起不再披露北向交易（即滬港通和深港通）外資即時流向數據，改為每日公布成交額細節與十檔交易最熱絡的股票，彭博資訊解讀，此舉是為了保護股市漲勢並支撐市場信心，以免遭受潛在的負面數據衝擊。自4月宣布變更計畫以來，陸股已經出現反彈。

由美國和歐盟等超級大國領導的芯片補貼已經達到810億美元，這是與中國的全球對決的一部分。面臨的風險涵蓋了從美國技術製造到人工智慧再到台海和平的一切。

超級大國發動的晶片補助已經達到810億美元

彭博報導，由美國和歐盟等強權國家主導投入生產新一代半導體的補助已達810億美元，加劇和中國爭奪晶片霸權的全球對決。

這是全球政府為英特爾和台積電（2330）等企業投入近3,800億美元的第一波補助。這股潮流將華盛頓與北京之間先進技術的競爭推向了一個至關重要的轉折點，全球經濟的未來將為之翻轉。