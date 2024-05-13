韓企增加對美遊說支出

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
三星集團、現代汽車等韓企正擴增在美國的遊說支出，以預防今年美國選後政策走向難以預測。（美聯社）
三星集團、現代汽車等韓企正擴增在美國的遊說支出，以預防今年美國選後政策走向難以預測。（美聯社）

三星集團、現代汽車及韓華集團等南韓企業正擴增在美國的遊說支出，以預防今年美國總統大選後的政策走向難以預測，也提防前總統川普可能重返白宮的「川普風險」，盡可能降低潛在的影響。

韓國時報報導，無黨派研究團體OpenSecrets數據顯示，三星集團、現代汽車和韓華都已在美國擴大相關遊說活動的支出。三星集團關係企業去年增加遊說支出至創紀錄的630萬美元，其中三星電子支出565萬美元，較前年增加4%，三星SDI去年更提高遊說活動預算逾96%至57萬美元。

現代汽車旗下起亞汽車（Kia）去年在美遊說支出也創新高，達110萬美元，今年預計還會增加。南韓第七大企業韓華集團，去年相關活動預算年增75%至158萬美元。該集團正全力爭取通膨削減法（IRA）補助，包含在喬治亞州計劃斥資鉅額興建太陽能板零件工廠。

美國作為全球最大經濟體的影響力與日俱增，今年第1季更超越中國大陸，成為南韓最大出口市場，是2003年第2季以來首見。

南韓大企業為了對美國大選造成的潛在動盪預做準備，積極在美國策略布局。一名企業高層表示，現任總統拜登和川普的政治理念天差地遠，不得不針對兩種結果設想個別對策。另一名大企業主管說，川普曾公開反對拜登政府的IRA，「對任何非美國企業而言，目前除了擴大在美遊說活動，並在兩黨候選人陣營建立人脈外，別無他法」。

專家表示，集團企業也應針對美國日益增長保護主義思考對策。韓國大林大學汽車工程教授金必洙說，「若川普回朝，他將把中國排除在他的經濟政策之外」。

南韓 川普 美國大選

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