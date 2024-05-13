美企獲利成長 華爾街背書

在美國企業上季繳出亮眼財報後，華爾街分析師已提高美國企業本季的獲利成長率預估到兩年來最高，成為美股表現的利多信號，只是分析師也仍審慎看待全年的獲利展望，擔心利率居高拖累經濟及企業獲利。

沃爾瑪等零售商、以及思科等科技業者本周將發布的上季財報，將讓人窺見消費者與企業的支出傾向。

迄今已有將近九成的標普500指數成分企業公布第1季財報，分析師目前預估，上季獲利將比去年同期成長7.1%，高於先前預估的3.8%。

彭博行業研究的數據更顯示，由於業績展望樂觀，華爾街分析師已調高第2季獲利成長率預估至9.3%，意味著標普500指數成分企業獲利將在「連三落」之後，出現「連三升」，與景氣循環關係密切的能源及原料類股獲利獲上修最多。

不過，最近美國經濟出現一些裂痕，可能使企業獲利展望堪憂，尤其是4月就業人數增量劇減，且失業率意外上升。

本周沃爾瑪、蝦皮母公司冬海集團（Sea）、家得寶（Home Depot）、Under Armour等企業將發布的上季財報，將透露消費力道強弱，經濟成長軌跡，及企業獲利能力等相關訊息，思科與應用材料的展望則將讓人窺見企業支出前景。輝達5月22日將公布的財報，尤其是股市關注焦點。

彭博行業研究數據顯示，分析師雖上修第2季獲利預估，對今年全年的獲利預估卻與一年前幾乎沒有改變，表示分析師要看到企業對未來幾季的財測之後，才會調整下半年的獲利預估。

標普500指數成分企業中，迄今約有25%提出財測，其中約80%提供每股盈餘展望，但預期營收展望將陷入停滯。