美企獲利成長 華爾街背書

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電

美國企業上季繳出亮眼財報後，華爾街分析師已提高美國企業本季的獲利成長率預估到兩年來最高，成為美股表現的利多信號，只是分析師也仍審慎看待全年的獲利展望，擔心利率居高拖累經濟及企業獲利。

沃爾瑪等零售商、以及思科等科技業者本周將發布的上季財報，將讓人窺見消費者與企業的支出傾向。

迄今已有將近九成的標普500指數成分企業公布第1季財報，分析師目前預估，上季獲利將比去年同期成長7.1%，高於先前預估的3.8%。

彭博行業研究的數據更顯示，由於業績展望樂觀，華爾街分析師已調高第2季獲利成長率預估至9.3%，意味著標普500指數成分企業獲利將在「連三落」之後，出現「連三升」，與景氣循環關係密切的能源及原料類股獲利獲上修最多。

不過，最近美國經濟出現一些裂痕，可能使企業獲利展望堪憂，尤其是4月就業人數增量劇減，且失業率意外上升。

本周沃爾瑪、蝦皮母公司冬海集團（Sea）、家得寶（Home Depot）、Under Armour等企業將發布的上季財報，將透露消費力道強弱，經濟成長軌跡，及企業獲利能力等相關訊息，思科與應用材料的展望則將讓人窺見企業支出前景。輝達5月22日將公布的財報，尤其是股市關注焦點。

彭博行業研究數據顯示，分析師雖上修第2季獲利預估，對今年全年的獲利預估卻與一年前幾乎沒有改變，表示分析師要看到企業對未來幾季的財測之後，才會調整下半年的獲利預估。

標普500指數成分企業中，迄今約有25%提出財測，其中約80%提供每股盈餘展望，但預期營收展望將陷入停滯。

指數 標普 美國

延伸閱讀

美企大舉支出實施庫藏股 Meta蘋果帶頭衝 為美股添動能

Fed今年幾月降息？華爾街預測如亂射飛鏢 落點到處都是

華爾街大買住宅房產出租 美國多個州將立法嚴管

殷琪涉運毒？自美網購大麻藥品給寵物狗 驗尿自清獲不起訴

相關新聞

Fed抗通膨 最後一哩路難行

美國本周數據預料將顯示4月核心通膨持續降溫，但可能只會讓美國聯準會（Fed）稍感寬心，因為經濟學者普遍預期居住成本仍相當...

南韓強打晶片大投資計畫

南韓政府正規劃提出一項全面性的晶片投資與研發支持計畫，規模突破10兆韓元（73億美元），以強化在關鍵半導體產業的地位，並...

富豪遊艇體驗 以租代買

出於對地緣政治和全球衝突的擔憂，超級富豪可能避免直接購買豪華遊艇，但他們找到另一個方式來享受海上奢華體驗：承租一艘大型豪...

韓企增加對美遊說支出

三星集團、現代汽車及韓華集團等南韓企業正擴增在美國的遊說支出，以預防今年美國總統大選後的政策走向難以預測，也提防前總統川...

美企獲利成長 華爾街背書

在美國企業上季繳出亮眼財報後，華爾街分析師已提高美國企業本季的獲利成長率預估到兩年來最高，成為美股表現的利多信號，只是分...

安謀計劃明年推出AI晶片 軟銀大願景下機器人和發電也想通吃

英國晶片設計大廠安謀（Arm）計劃開發人工智慧（AI）晶片，力拚2025年春季推出晶片原型，秋季開始量產。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。