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市場本周聚焦美國4月CPI報告 預估升幅趨緩

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國本周三（15日）將公布4月消費者物價指數（CPI）。歐新社
美國本周三（15日）將公布4月消費者物價指數（CPI）。歐新社

美國本周三（15日）將公布4月消費者物價指數CPI），市場預估核心CPI月升0.3%，比1-3月時的0.4%稍低，也是六個月來升幅首次下降，年比看升3.6%，是三年來最低，雖不足以使聯準會（Fed）決定降息，但至少能稍稍喘一口氣。

經濟學者預估，4月整體CPI月升0.4%，主因汽油價格漲到六個月來高點。儘管核心產品價格漲已大致消退，但核心服務類漲幅仍高。

Fed壓低通膨的困難之一，是消費支出仍然堅韌。2月及3月零售銷售都大幅增加0.8%，本周三也將公布4月數據，經濟學者預料銷售增幅將縮小。

美國周二（14日）也將公布4月生產者物價指數（PPI），本周還將公布4月新屋開工及工業生產。Fed主席鮑爾將於周二在阿姆斯特丹發表演說，今年都有投票權的克里夫蘭聯準銀行總裁梅絲特與亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克本周也將發言。

彭博資訊經濟學者表示，4月核心CPI可能有利，但月底將公布的PCE核心平減指數仍不會降溫。

在亞洲，中國大陸周五將公布一系列數據，包括工業生產、零售銷售及固定資產投資，預料年升幅將加速，顯示第二季經濟有個好的開始。不過預估房市投資將減少逾9%。

日本周三將公布第一季國內生產毛額，預估將萎縮，主因民間消費及企業投資減少，且淨出口對經濟成長做出負貢獻。不過預料第二季將恢復成長，主因汽車產量回升。

CPI 指數

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