美中較勁 牽動海底電纜網絡

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

美、中地緣政治緊張情勢升溫，使世界其他地區連結中國大陸的新設海底電纜數量銳減，已開始影響到全球的數據流動。

日經新聞報導，中國大陸曾被譽為未來的海底電纜網路樞紐，但在2025年前，預料只會鋪設三條連接香港的國際電纜，不到新加坡計劃建置數量的一半，且在明年之後不再有連接大陸的電纜鋪設計畫，可能拖累當地資料中心的興建。

海底電纜是網際網路的骨幹，傳輸全球99%數據。美國市調機構TeleGeography指出，今年將有總長約14萬公里的海底電纜完工，比五年前激增兩倍，反映影音串流服務和雲端服務的普及，提振了數據傳輸的需求。

Google在4月10日宣布斥資10億美元，將鋪設兩條海底電纜，連接日本、關島與夏威夷。當時正值美國總統拜登在華府會見日本首相岸田文雄，兩人發表聯合聲明表示，樂見這項可「改善美國、日本、與太平洋島國之間數位基礎設施」的投資。

TeleGeography研究主管莫爾汀說，這項計畫的背後就是美國與中國大陸的「海底冷戰」。中國大陸已崛起成為足以與美國相抗衡的經濟超級強權，1994年來啟用了15條1,000多公里長的海底電纜，連結世界其他地區。中國移動等國有企業引領推動這些跨太平洋電纜的鋪設計畫，有時還與美國企業合作，為這些計畫提供融資。

然而，約莫在2020年情況生變，時任美國總統的川普實施「乾淨網路」計畫，限制陸企參與電信基礎建設。此後華府以確保資安為由，對北京一直維持這項強硬立場。

美國司法部2020年要求Google與Meta修改連接洛杉磯與香港、總長1.3萬公里的海底電纜鋪設計畫。當時這項計畫已處於最終階段，但這兩大科技巨頭迅速決定排除中國大陸，把連結目的地限制為台灣與菲律賓。由世界銀行主導的南太平洋島嶼海底電纜鋪設計畫，也配合美國政策排除陸企，中國大陸在海底電纜網絡的影響力正在迅速消退。

美國與亞洲的資料傳輸需求仍強。在2024年後，預計鋪設四條美國到日本電纜、七條美國到新加坡的電纜。美國也將新增九條連接關島的電纜，當地是美國本土與東南亞地區的中繼站。

日本 美國

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