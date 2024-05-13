馬克宏招手外資 大摩捧場

法國總統馬克宏將在周一（13日）主持「選擇法國」（Choose France）峰會，向外資招手，摩根士丹利（大摩）已率先響應，表示將在巴黎開設新的辦公室，反映出法國在英國脫歐後，力圖成為歐盟金融中心的舉措已收到成效。

彭博資訊報導，法國財長勒梅爾12日表示，大摩計劃在巴黎設立新的「歐洲園區」，將新增100多位研究人員。目前這家華爾街巨頭已把當地人力增至約400人，遠高於三年前的約150人。阿聯的阿布達比第一銀行，和奈及利亞的Zenith銀行，也將在巴黎開設辦公室。

勒梅爾表示，這將有助於法國投資波斯灣以及使用英語的非洲地區。

此外，德國電動飛天計程車新創業者Lilium將投資4億歐元在法國建廠，瑞士企業KL1也承諾投入3億歐元設立鎳精煉廠，這兩項投資合計將創造1,000多個就業機會。

馬克宏將在13日的「選擇法國」峰會上，於凡爾賽宮接待數十名跨國企業執行長，其中包括金融業高層，這是法國政府再工業化與力拚成為金融中心政策的一環。

馬克宏可望在13日宣布更多投資計畫。在去年的「選擇法國」峰會上，公布了約130億歐元（140億美元）的投資計畫。

法國回聲報（Les Echos）日前報導，峰會期間有望公布約30億歐元的科技與AI相關計畫，包括亞馬遜、KDDI、Equinix將設立新的資料中心。

在英國於2016年公投決定脫歐後，法國近幾年來已逐漸擦亮金融中心的招牌，吸引了銀行和避險基金進駐當地。英國脫歐迫使各家華爾街大型銀行調整營運方式，以確保得以在歐盟內部交易公債、利率商品、及股票等各類資產。