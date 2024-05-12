美對陸電動車關稅 擬調漲三倍

華爾街日報、紐約時報及美聯社等美媒十日引述美國官員和知情人士報導，拜登政府擬於十四日宣布將對中國大陸電動車關稅增加三倍，從現行的百分之廿五增至百分之百，另對所有進口車加徵百分之二點五關稅。預計從中國進口的關鍵礦物、半導體、太陽能設備、電池等戰略性產品及醫療用品，也會被徵收新關稅。

白宮未對相關報導置評。中國外交部則說，現存關稅已干擾中美貿易，美方再加徵是錯上加錯，中方將採必要措施捍衛權益。彭博資訊分析，電動車、太陽能和電池產業等中國綠能「新三樣」，其實並不仰賴美國消費者或此前早已遭美方設限，新措施幾乎不會削弱中國經濟成長，重點在於歐盟或其他國家是否跟進。

前總統川普任內對價值三千億美元中國進口商品施加關稅，拜登政府依貿易法三○一條款，對川普關稅政策檢討多年，宣布加徵關稅的決定即是其檢討結果。拜登幕僚對是否延續川普關稅意見不一，貿易官員主張調高，財長葉倫則呼籲降低消費品關稅，但中國擴張潔淨能源產品出口引發華府擔憂，希望保護美國萌芽的綠能業。

彭博資訊報導說，這是美中貿易緊張升溫的最新跡象。拜登四月說，擬對中國進口鋼鐵和鋁製品調高關稅，並對中國造船業啟動新一波調查。川普則揚言對所有中國進口品實施百分之六十以上關稅。

拜登政府加徵關稅對陸企的立即影響可能不大。中國電動車製造廠早已基於關稅考量，明顯避開美國市場；中國太陽能產業為避免貿易障礙，絕大多數對美出口是透過第三地。

美國現行電動車關稅稅率，基本上已有效防堵比西方國家更「高貴不貴」的中國電動車進入市場。但美國官員、汽車業者及部分國會議員擔心，中國製造業規模龐大，目前的關稅仍難抵擋。

與此同時，中國車商吉利旗下高端純電動車品牌極氪十日在紐交所掛牌上市，上市後單日大漲百分之卅，為近三年來美國中概股最大ＩＰＯ。