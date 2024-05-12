外國投資客乘機掃屋 東京都心二手屋價飆漲

東京都心的中古公寓價格正在飆漲，因為在外國投資客眼中，日圓貶值讓東京房子看起來像在大拍賣，儘管屋齡十年的公寓價格已漲到最初開賣時的三倍，仍吸引外國投資人湧入市場。

日經亞洲報導，據房地產研究公司東京Kantei鑑定2023年東京屋齡約十年公寓目前平均售價和剛建成時售價的比較報告，東京千代田區新御茶水站附近房價現在已漲到每坪1,255.2萬日圓（80,580美元，約新台幣261萬元），較十年前每坪424.8萬日圓三級跳。

漲幅次高的是東京地鐵六本木一丁目站附近，每坪價格從479.6萬日圓漲至1,274萬日圓，上漲170%。

房價大漲的原因之一，是這些房產在2011年東日本大地震的一兩年後完工，當時日本全國籠罩著不確定，打壓了房地產價格。

但現在有另一股上漲動力，那就是海外散戶投資人資金的流入。主要銷售東京中古公寓給外國客的房地產公司Housing Japan董事長瑞格比表示，自從疫情開始消退，外國買家的交易就持續旺盛，美元計價的東京房產價格不但沒漲，還被認為很划算。

日圓兌美元匯率不斷貶值。東京都心的中古屋價，大約就是在2021年日圓再度貶值之時開始飆漲。

東京房價基本上也比新加坡和紐約等城市便宜。日本不動產研究所將多個城市去年10月的房價指數化，並以東京港區房價為100。如此一來，香港將為263.4、紐約為142.9，倫敦則為205.4，凸顯出東京的相對便宜。