日散戶大買海外股 壓抑匯率

日圓跌跌不休，儘管日本政府進場干預，幣值也只短暫反彈。專家分析，日本散戶投資人瘋買外國股票，帶來龐大的拋匯需求，也打壓幣值，使當局的阻貶行動更添難度。

日經新聞報導，日圓上周重貶1.78%，報155.78日圓兌1美元，在九大主要先進經濟體中表現墊底，原因之一似乎和今年上路的日本個人儲蓄帳戶（NISA）新制有關。

日本財務省10日公布的數據顯示，今年首四個月，散戶透過信託基金進行的淨外國證券投資總額衝破4兆日圓（257億美元），為回溯至2005年來的同期最高金額。

這些資金主要流向外國股票基金，三菱日聯資產管理公司的「eMAXIS Slim世界股票基金」，1~4月淨流入9,437億日圓，是除了ETF之外，日本最吸金的公開發行信託基金。光是此一基金，就占投資信託同期淨流入額的18%，該基金的4月淨資產突破3兆日圓。

日本利率低於國外，加上貿易逆差日增，導致日圓從2022年來一路重貶。但近來利差未再擴大，貿易逆差也縮小，日圓仍持續貶值。有些分析師認為，散戶大買外國股票對日幣匯率的影響，已超越貿易逆差，該國第1季貿易逆差為1.8兆日圓。

三菱日聯摩根士丹利證券的首席外匯策略師上野大作（音譯）表示，投資全球股票基金，意味須出售日圓，購買當地貨幣，即便每筆交易只占整體的一小部分，仍可能會衝擊交易清淡的貨幣。

不只如此，5月初日本黃金周假期結束後，日圓套利交易再起，也壓抑幣值；套利交易是指借入低利率的日圓，來購買高殖利率貨幣。選擇權市場上，一個月期的美元兌日圓隱含波動率，從4月底的12%降至8%左右，代表匯兌損失的感受風險降低，替套利交易打造出更佳條件。

此外，進口商有實際出售日圓的需求，上述原因使得賣方主導匯市。

據信日本當局和日銀（日本央行）在4月29日、5月2日干預市場，以支撐日圓匯價，共砸下約8兆日圓。瑞銀三井住友信託財富管理的投資長青木大樹（音譯）說，日圓飆升後，又再轉貶，顯示難以藉由干預逆轉貶勢。