美銀調查 長天期美債需求飆

據美國銀行（BofA）的一份客戶調查，自從美國聯準會（Fed）暗示不太可能升息、為今年稍晚的降息鋪路後，較長天期美債的需求已經飆升。同時，美銀客戶也轉向看空日圓匯率，預期再度下探測試160日圓關卡。

彭博資訊報導，根據美銀在Fed決策後的5月3日至8日進行的調查，49%受訪者表示，長天期債券是他們今年最具信心的交易，比率高於4月的30%，並攀升至一年來最高，甚至接近美銀2011年展開調查來最高。投資人通常在貨幣政策不確定時會避免投資長天期債券。

這項變化顯示，自從Fed主席鮑爾日前表達出的鷹派立場不如一些人擔心的強烈後，市場人士已更放心押注Fed今年稍晚會降息。美國就業數據疲軟也強化這樣的觀點，債券交易者已將對首次降息的預期提早一個月至11月。

美銀策略師普魯瑟等人在報告中說，透過設定非常高的進一步升息門檻，鮑爾「觸發投資人的逢低買入心態」。美銀另一份報告顯示，全球債券基金上周資金流入規模創下逾三年新高。

不過，調查也顯示，客戶的配置尚未反映他們的最新想法，這項情緒指標和實際投資的差距已達歷來最大。

投資人也看多其他市場的長天期債券，一項全球信心指標達到2021年來最高。歐洲央行和英國央行已暗示可能最快下個月降息。此外，美銀客戶對日圓的看空程度也已來到2022年來最高，翻轉先前長期的看多觀點。日圓兌美元匯率上個月貶至30年來低點，引發日本當局疑似進場干預，支撐日圓。

美銀策略師說：「市場人士對日本外匯干預的有效性存在高度懷疑。」調查顯示，多數受訪者預期，日圓將會再度測試160日圓關卡，沒有人預期日圓會回升至150水準。

另一方面，高盛集團近期在紐約舉行RIA專業投資人座談會，高盛首席美國股票策略師柯斯汀（David Kostin）對美股發表看法。他說，儘管投資人仍看好AI帶給企業助益，但美股2024年漲勢似已陷入停滯，標普500指數年底前已「毫無報酬」可期，因為以歷史標準來看，美股當前價位顯得「昂貴」，尤其成長股「溢價幅度極大」。

柯斯汀之前即預測，標普500指數今年底目標價在5,200點，該指數10日收在5,222.68點，是4月初以來最高，只差0.6%即可追平歷史新高紀錄。