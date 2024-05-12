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美股紅火 台積ADR漲4.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

道瓊工業指數上周五（10日）連續八個交易日上漲，標普500指數則連漲三周，漸漸擺脫美國股市4月頹勢。台積電ADR在公司4月營收大增的激勵之下大漲4.5%，帶動費城半導體指數上漲1%。

由於數據顯示美國經濟放緩，通膨卻頑強不退，企業財報季所帶動的這波漲勢恐怕後繼無力。本周公布的通膨報告將決定5月美股漲勢能否持久下去。

道瓊工業指數上周五漲125點，收39,512點，再度進逼40,000點；標普500指數上漲0.2%，而科技股集中的那斯達克綜合指數則微跌。本月迄今，標普500指數在內的美股三大指數都至少上漲3.7%，自4月回落多達5%的頹勢收復部分失地。費城半導體指數上周五上漲，包括輝達（NVIDIA）、美光、應用材料股價也跟著上漲。

密西根大學調查美國消費者信心跌至六個月低點，對未來一年通膨預期則不降反升，多位Fed官員談話也多呼應更長時間維持較高利率的論調。

美國將於本周三公布4月消費者物價指數（CPI），同日也將公布4月零售銷售數據；另外，投資人也將留意Fed主席鮑爾周二的談話。

此外，沃爾瑪、家得寶和思科本周將公布財報。

John Hancock投資管理公司共同首席投資策略師米斯金說：「如果CPI報告顯示通膨壓力加劇，恐怕會完全排除2024年降息的可能性。如果通膨超出預期，可能就得開始討論更具限制性的政策。」

美國經濟 通膨

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