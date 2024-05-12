歐盟若跟進對中國大動作課徵關稅…衝擊大

美國拜登政府傳出最快本周決定對中國大陸電動車、太陽能板及電池等「新三項」綠色產品課徵關稅。彭博資訊分析，此舉表面上看起來是對中國採取大動作，但實際上不會對大陸經濟成長造成多大不利影響，因為大陸這些產品並不依賴美國市場。

美國現行關稅早在幾年前就已封殺掉大陸電動車對美出口，大陸太陽能板對美出口，大部分都是從海外工廠轉進美國。

拜登既要表面對中國採取強勢行動，但又避免對中國造成重大經濟傷害，以免破壞雙方關係。拜登4月曾保證，將對中國鋼、鋁產品課徵25%關稅，基本上也是無牙老虎，因為中國對美國出口鋼、鋁數量很少；至於對大陸造船業的調查，可能曠日廢時。

中國大陸面臨的真正危險，可能在於拜登對電動車的象徵性動作，會為其他國家創造先例，尤其是歐盟。

拜登政府迄今一直不願對中國採用地毯式的提高關稅措施，而是針對性地打擊中國半導體及其他策略性產業。這些措施並不能阻止中國廠商在綠能科技領域的主導地位。

過去五年來美中直接貿易持續萎縮。2023年大陸出口額中僅15%直接銷往美國，是20多年來最低；去年美國出口品中只有7%是銷往中國，之前大約是10%。

雙方貿易許多都是經由其他國家進行，因此美國政府很難對中國產品課徵關稅；例如許多從越南或泰國出口到美國的產品中，便含有中國製造的零組件。如果美國封殺這些產品，又將破壞美國與這些國家的關係。

至於中國的太陽能板，大部分是透過東南亞國家對美出口。