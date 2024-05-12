越南打貪 創投圈蒙陰霾

越南空前的打擊貪腐運動，已讓當地的新創圈蒙上陰霾，投資人表示，不只是最受最近貪汙罪判刑影響的房地產和銀行業，這片愁雲慘霧已擴散到更多行業。

日經新聞報導，創投業者對打貪已打擊到越南經濟信心表示憂心，連帶整個東南亞科技業籌資更是雪上加霜。過去兩年打貪行動，越南換了兩位國家主席、一位重量級國會議員和多位證券交易所和監管官員。

Do Ventures共同創辦人黎薇（音譯）表示，監管上因政府高層人事變動出現障礙，商業活動也受影響。

Do Ventures上個月和越南政府的國家創新中心（NIC）共同發布報告指出，越南去年籌到的創投籌資額比前年減少17%，只不過全球下降35%更劇。

疫後復甦緩慢，利率高漲，已導致全球科技公司更難吸引資本。DealStreetAsia數據顯示，東南亞新創公司上季透過股票籌資只募到10億美元，為五年來最低。

對越南來說，挑戰還要再加上復甦緩慢對工廠出口的影響，以及圍繞在政府掃貪的不確定性。

除了科技業外，外國投資人也關注打貪對兩個領域的影響。第一個是營業執照的批准：因為官僚人員將不願在這方面犯下可能的錯誤；第二個是牽扯上貪腐案件的行業：越南上個月將涉嫌詐騙旗下銀行125億美元的房地產負責人張美蘭判處死刑，因此房地產業可能會是受波及的產業。

黎薇表示，由於東南亞的新創公司偏向消費性服務業，因此消費是個值得觀察的領域，雖然越南的打貪活動不太可能影響到大部分公司。

黎薇說，真正能幫助科技業市況的，將是提供更多退場的選項，或是讓金主能透過投資獲利的方式。

越南股市小，規定又嚴格，因此吸引到的首次公開發行股票（IPO）比鄰國要少。但在最近的籌資寒冬期間，國際情勢也並沒有比較好。科技公司也不願在估值不如所期的此刻推動IPO，例如越南的第一家獨角獸公司、遊戲廠商VNG，便已取消在美國那斯達克掛牌。