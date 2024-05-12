越南打貪 創投圈蒙陰霾

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
創投業者對打貪已打擊到越南經濟信心表示憂心，連帶整個東南亞科技業籌資更是雪上加霜。（美聯社）
創投業者對打貪已打擊到越南經濟信心表示憂心，連帶整個東南亞科技業籌資更是雪上加霜。（美聯社）

越南空前的打擊貪腐運動，已讓當地的新創圈蒙上陰霾，投資人表示，不只是最受最近貪汙罪判刑影響的房地產和銀行業，這片愁雲慘霧已擴散到更多行業。

日經新聞報導，創投業者對打貪已打擊到越南經濟信心表示憂心，連帶整個東南亞科技業籌資更是雪上加霜。過去兩年打貪行動，越南換了兩位國家主席、一位重量級國會議員和多位證券交易所和監管官員。

Do Ventures共同創辦人黎薇（音譯）表示，監管上因政府高層人事變動出現障礙，商業活動也受影響。

Do Ventures上個月和越南政府的國家創新中心（NIC）共同發布報告指出，越南去年籌到的創投籌資額比前年減少17%，只不過全球下降35%更劇。

疫後復甦緩慢，利率高漲，已導致全球科技公司更難吸引資本。DealStreetAsia數據顯示，東南亞新創公司上季透過股票籌資只募到10億美元，為五年來最低。

對越南來說，挑戰還要再加上復甦緩慢對工廠出口的影響，以及圍繞在政府掃貪的不確定性。

除了科技業外，外國投資人也關注打貪對兩個領域的影響。第一個是營業執照的批准：因為官僚人員將不願在這方面犯下可能的錯誤；第二個是牽扯上貪腐案件的行業：越南上個月將涉嫌詐騙旗下銀行125億美元的房地產負責人張美蘭判處死刑，因此房地產業可能會是受波及的產業。

黎薇表示，由於東南亞的新創公司偏向消費性服務業，因此消費是個值得觀察的領域，雖然越南的打貪活動不太可能影響到大部分公司。

黎薇說，真正能幫助科技業市況的，將是提供更多退場的選項，或是讓金主能透過投資獲利的方式。

越南股市小，規定又嚴格，因此吸引到的首次公開發行股票（IPO）比鄰國要少。但在最近的籌資寒冬期間，國際情勢也並沒有比較好。科技公司也不願在估值不如所期的此刻推動IPO，例如越南的第一家獨角獸公司、遊戲廠商VNG，便已取消在美國那斯達克掛牌。

房地產 東南亞 越南

延伸閱讀

女神來賓陣容太香！「玩很大」被迫中斷錄影

夢幻旅遊新星「越南富國島」！ 全球百大景點「7大必遊體驗、5家寶藏酒店」 精彩活動不斷線

赴美上市遇阻 SHEIN傳最快5月申請英國IPO

越南生占境外生2成 大專輔導員研習學跨文化溝通

相關新聞

美對陸電動車關稅 擬調漲三倍

華爾街日報、紐約時報及美聯社等美媒十日引述美國官員和知情人士報導，拜登政府擬於十四日宣布將對中國大陸電動車關稅增加三倍，...

美中晶片戰 馬國意外得利

美國和中國大陸大打科技戰，促使半導體業者另尋中國以外的生產基地。馬來西亞在晶片後段製程經驗豐富，成了意外受惠者，近幾年來...

越南打貪 創投圈蒙陰霾

越南空前的打擊貪腐運動，已讓當地的新創圈蒙上陰霾，投資人表示，不只是最受最近貪汙罪判刑影響的房地產和銀行業，這片愁雲慘霧...

外國投資客乘機掃屋 東京都心二手屋價飆漲

東京都心的中古公寓價格正在飆漲，因為在外國投資客眼中，日圓貶值讓東京房子看起來像在大拍賣，儘管屋齡十年的公寓價格已漲到最...

Fed官員利率見解不同調

多位美國聯準會（Fed）官員10日在不同場合各抒己見。理事鮑曼預期今年不會降息，理由是今年前幾個月通膨仍然揮之不去；亞特...

日散戶大買海外股 壓抑匯率

日圓跌跌不休，儘管日本政府進場干預，幣值也只短暫反彈。專家分析，日本散戶投資人瘋買外國股票，帶來龐大的拋匯需求，也打壓幣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。