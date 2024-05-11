美股連漲之勢又因通膨鬆動 CPI恐足以扼殺今年降息希望

美國股市道瓊工業指數周五連續八個交易日上漲，標普500指數則連漲三周，漸漸擺脫4月頹勢。不過，由於數據顯示美國經濟放緩，通膨卻頑強不退，企業財報季所帶動的這波恐怕後繼無力。下周公布的通膨報告將足以決定5月漲勢能否持久下去。

道瓊工業指數周五上漲125點，收在39,512.84點，再度進逼40,000點；標普500指數上漲0.2%，而科技股集中的那斯達克綜合指數則微跌。本月迄今，美股三大指數都至少上漲3.7%，自4月回落多達5%的頹勢收復部分失地。

在台積電4月營收大增的激勵之下，台積電ADR大漲4.5%，帶動費城半導體指數上漲1%。輝達（Nvidia）、美光（Micron）、應用材料（Applied Materials）也跟著上漲。

密西根大學調查美國消費者信心跌至6個月低點，對未來一年通膨預期則不降反升，多位Fed官員談話也多呼應更長時間維持較高利率的論調。

美國10年期公債殖利率上升5個基點至4.50%，利率交換契約顯示交易者反映要到11月才降息。

Independent Advisor Alliance 投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli）說：「今天公布低於預期的消費者信心數據是一個警訊，不應將消費視為理所當然，」 「此外，通膨預期也在上升，這對Fed來說是雙重打擊。」

薩卡雷里指出，如果消費支出放緩而通膨上升，Fed 將陷於兩難，必須在支持經濟和對抗通膨預期之間做出抉擇」。

達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根表示，現在考慮降息為時過早，Fed理事鮑曼則表示，她認為2024年不宜降息。

美國將於下周三公布4月消費者物價（CPI），彭博調查經濟專家估計不計食品和能源的CPI年增率為3.6%，緩於3月的3.8%；同日也將公布4月零售銷售數據；另外，投資人也留意Fed主席鮑爾周二在一個場合上的談話。

此外，沃爾瑪（Walmart）、家得寶（Home Depot）和思科（Cisco）下周將公布財報。

John Hancock投資管理公司共同首席投資策略師米斯金（Matthew Miskin）說：「如果CPI報告顯示通膨壓力加劇，恐怕會完全排除2024年降息的可能性。如果（通膨）超出預期，可能就得開始討論更具限制性的政策。」