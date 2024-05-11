標普500今年漲完了 ？稱美股漲勢已陷停滯 策略師曝：年底前「零報酬」

高盛集團首席美國股票策略師柯斯汀表示，儘管投資人仍看好人工智慧（AI）帶給企業的助益，但美股2024年漲勢似已陷入停滯，年底前可能再也擠不出什麼報酬率。

MarketWatch報導，高盛日前在紐約舉行RIA專業投資人座談會，柯斯汀在會中表示，基本上，美股標普500指數年底前已經「毫無報酬」可期。

柯斯汀之前即預測，標普500指數2024年底目標價在5,200點。標普500指數10日收在5,222.68點，是4月初以來最高收盤價位，而且只差0.6%即可追平3月28日締造的收盤歷史新高紀錄5,254.35點。

柯斯汀指出，以歷史標準來看，美股現在的價位顯得「昂貴」，尤其成長股「溢價幅度極大」。他指出，目前美國經濟大約以3%的年率擴張，美股價位卻已把更高的成長率算進去了。

FactSet的數據顯示，截至9日止，羅素1000成長股指數今年來漲幅將近11%，幾乎是羅素價值股指數同時期漲幅6.6%的兩倍。2023年成長股已經飆漲超過41%，價值股去年漲幅則以8.8%遙遙落後。

AI贏家股營收成長恐比預期緩慢

投資人熱情追高AI晶片股輝達（Nvidia），已把這家繪圖晶片公司的市值拱上2.2兆美元，2024年股價漲幅超過80%。輝達預定22日盤後公布第1季財報，能否再度大幅超越華爾街預期，投資人屏息以待。

柯斯汀表示，最近「花了許多時間」與客戶討論AI議題後，認為某些被視為「AI贏家股」的公司，今後營收成長或許會比市場預期來得緩慢，對美股後市構成一大風險。

除了雲端服務和其他AI基礎設施公司之外，投資人也正觀察企業運用AI助長營收和提升生產力的潛力如何。他表示，採用AI的過程仍在初步階段，五年後也許會更普及。

他指出，標普500指數由於巨型股的占比超重，價位顯得高昂。例如，輝達在這個大型股指數的市值排名就名列前茅，僅次於微軟（市值逾3兆美元）和蘋果（市值約2.8兆美元）。

總體經濟方面，柯斯汀認為美國經濟現況「很棒」，失業率位於歷史低點，同時「通膨朝正確方向邁進」，儘管通膨下滑速度還不足以促使聯準會（Fed）現在就降利率。

高盛經濟學家梅利克預期，今年Fed可望降息兩次，最快7月就會出手，然後在11月再降一次。