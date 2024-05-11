日本「行動西瓜卡」大當機 民眾哀嚎不想睡月台…JR東日本證實遭網攻
日本IC卡Suica（因發音被暱稱西瓜卡，功能跟台灣悠遊卡相似）專供智慧型手機使用的Mobile Suica昨天大當機，發行公司JR東日本表示，原因是受到網路攻擊，已向警方備案。
日本放送協會（NHK）報導，Mobile Suica昨天傍晚開始發生難以登入及透過APP加值的狀況，JR東日本表示，到昨天晚間10時30分難以加值的情況已相對好轉，逐漸恢復正常。
JR東日本表示，由於受到網路攻擊造成湧入比平時大量的連線，公司方面已採取必要應對措施。
這次系統問題除造成Mobile Suica當機，連提供網路預訂車票等幾項服務同受影響，但到昨天深夜都已恢復正常中。
另外，由首都圈（包括東京都、埼玉縣、千葉縣及神奈川縣）私鐵公司及公車業者等提供的MobilePASMO，昨天傍晚起也發生難以利用APP加值的情況，到昨天深夜11時20分已逐漸恢復正常。
朝日電視台報導，JR東日本表示，可以斷定這是一起遭受網路攻擊的事件，雖然目前當機情況已幾乎恢復正常，但在持續警戒是否會發生新的網攻同時，已向警視廳備案。
受到無法利用APP加值影響，有民眾想搭公車只能先付現金，也有民眾因為卡片餘額不足無法加值，擔心回不了距澀谷站車程約90分鐘的家。
還有同樣因無法加值無法進入車站月台的人，一直看著手機螢幕上APP畫面，直到約15分鐘終於可以使用。
有日本網友在社群平台發文說「救命，我不想睡在月台上」，因為無法加值所以出不了站，「我本想在搭車時加值就好，結果加不了，所以無法出驗票閘門，非常不安」。
因此，有網友說，出門果然身上還是要帶一定數量的現金才行。
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