反對特斯拉德國廠擴建 800名抗議者試圖闖入爆衝突…警證實數人被捕

美國電動車大廠特斯拉在德國柏林附近格林海德（Grueneheide）工廠擴建計畫招致反對聲浪，抗議人士今天在廠外與警方爆發衝突，當時有些人試圖闖入工廠，警方證實有數人被捕。

根據抗議活動發起組織「擾亂特斯拉」（DisruptTesla）統計，約有800人參與抗議活動。這個組織聲稱特斯拉擴廠將對環境造成破壞。

路透社拍到的影片顯示，數十名戴著藍色帽子與面罩的示威群眾從附近的樹林地區聚集，試圖闖入特斯拉的廠房，在現場維安的警察試圖阻止他們，期間還動用武力。

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）在他的社群媒體平台X上寫道：「警方為什麼這麼容易放過左翼抗議人士？」他還說示威群眾沒有成功闖入。

路透社的影片也拍到醫療人員在現場協助一些傷患。

「擾亂特斯拉」發言人貝克（Ole Becker）告訴路透社：「我們今天來到這裡是要讓大家注意到，格林海德的特斯拉工廠對環境造成破壞。」

貝克說，「擾亂特斯拉」也希望民眾關注鋰礦開採對阿根廷或玻利維亞等國環境造成的破壞。鋰是電動車電池的關鍵原料來源。

布蘭登堡邦（Brandenburg）警方發言人海尼曼（Mario Heinemann）說：「我們保護集會自由，但我們也負責維護公共秩序與安全，這代表我們將在必要時出手干預。」

警方證實抗議群眾試圖闖入特斯拉廠房，但遭到阻止，有數人被捕，期間收到一些人員受傷的消息。

警方發言人又說，一些示威人士在附近的汽車存放處用煙火與油漆破壞幾輛特斯拉車輛。

特斯拉本週稍早表示，今天將關閉工廠一天，但沒有具體說明原因。