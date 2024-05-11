從數學家到投資先驅…「量化之王」塞門斯逝世 享壽86歲

億萬富豪塞門斯（James Simons）的基金會今天表示，塞門斯已逝世，享壽86歲。這位數學家曾在冷戰時期破譯密碼，後來成立全球獲利最多的避險基金之一「文藝復興科技公司」。

路透社報導，塞門斯基金會（Simons Foundation）沒有說明他的死因。

塞門斯60年前從教授數學與美國情報工作轉換跑道，改從事投資。他率先使用電腦信號來做交易決策，因此贏得「量化之王」（Quant King）的稱號。

美國雜誌「富比世」（Forbes）估算塞門斯的淨資產約為310億美元，除此之外，他也是知名慈善家，畢生捐出至少數十億美元支持醫學和科學研究、教學和民主黨籍候選人。

AQR資本管理公司（AQR Capital Management）創始人之一兼管理負責人阿斯尼斯（Clifford Asness）表示：「（英國前首相）邱吉爾（Winston Churchill）曾說『少有人能集偉大和優秀於一身』，塞門斯是證明邱吉爾法則的例外。」

塞門斯身為數學家，習於利用大量數據和輕鬆的搜尋模式來決定交易。

他於1978年在距離紐約股市交易中心約110公里的郊區成立文藝復興科技公司（RenaissanceTechnologies），並很快就塑造出一種新的投資法，為近年數十家公司採用的量化交易奠定基礎。

文藝復興科技公司旗下的「獎章基金」（MedallionFund）逾30年來的平均年收益率超過60%，在塞門斯帶領下，文藝復興公司成為全球最成功的避險基金之一。2010年他從執行長一職退休，並於2021年卸下董事長職務。

塞門斯不太透露自己公司的生財之道。「華爾街日報」特約撰稿人朱克曼（Gregory Zuckerman）在2019年出版的「洞悉市場的人」（The Man Who Solved theMarket）書中寫道，有些人認為塞門斯將市場視為有待破解的密碼。

塞門斯與妻子瑪麗蓮（Marilyn）於1994年成立塞門斯基金會，支持全球各地的科學家和組織探索數學和基礎科學研究的新領域。

塞門斯2022年在一場褒揚數學界大獎「阿貝爾獎」（Abel Prize）得主的活動上說：「我做了很多數學研究，賺了許多錢，且幾乎全都捐了出去…這就是我一生的故事。」